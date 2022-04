Denne trioen bytter toppjobber

I februar ble det klart at Petter Thoresen og Norges Ishockeyforbund ikke kom til enighet om en ny kontrakt. Kort tid etter ble Thoresen presentert som ny hovedtrener for Storhamar kommende sesong. Senere kunne TV 2 avsløre at Tobias Johansson forlater engasjementet som sjef for spillerutvikling og hovedtrener for U20-landslaget, for å bli Thoresens arvtager på herrelandslaget.

Nå er det klart at Gjøse tar over rollen som svenske Johansson har hatt i Norges Ishockeyforbund denne sesongen.

– Vi har et klart mål om å være en A-nasjon, også på U20- og U18-nivå. Vi ønsker å gi våre beste spillere en bedre utviklingsarena, hvor de får spille mot de beste på sin alder og bli mer synlige for klubbene i de store internasjonale ligaene. Det er en veldig spennende oppgave som jeg gleder meg til å ta fatt på, sier Anders Gjøse til TV 2.

Avslo Thoresen-tilbud

Han har enda ikke ristet av seg det bitre finaletapet mot Stavanger Oilers, som vant fire strake kamper og sikret seg sitt 8. NM-gull på 12 år. Ikke siden 2006 har NM-finalen i ishockey endt 4-0 i kamper.

– Det var bittert at det aldri ble noen kamp ut av det. All honnør til Stavanger Oilers, de har vært stabile og gode. Men det var frustrerende å stå i det. Før finalen følte vi at vi hadde nivået som kreves for å ta dem, sier Gjøse.

Selv om gullduellen mellom gigantene ble et antiklimaks har Storhamar levert en historisk sesong. Aldri før har laget som endte på 6. plass i seriespillet tatt seg til finale.

– Vi fikk betalt for å være tro mot vår filosofi gjennom stormen. Vi i trenerteamet har aldri tvilt på hvordan vi skal gjøre jobben vår. Forutsetningene våre har variert ekstremt med skader, sykdom og andre hendelser, men gruppa har likevel dratt i samme retning. Det føltes fortjent at ting løsnet de siste månedene. Og det hadde vært spennende å få jobbe videre med spillerne, for å se hvor langt vi kunne løftet dette, sier Gjøse.

– Vurderte du i det hele tatt å bli Petter Thoresens assistent?

– Ja, det vurderte jeg. Jeg trivdes godt på Hamar sammen med spillergruppa og støtteapparatet. Og det hadde vært lærerikt å jobbe med Petter. Men jeg vet ikke om jeg hadde klart å ha den rollen. Så det føltes mer riktig å gå over til noe nytt.

Flytter hjem til familien

37-åringen kunne fortsatt treneryrket i en ny klubb. Flere klubber viste interesse etter at det ble kjent at Gjøse ikke lenger skulle lede Storhamar.

– Vi kom aldri så langt at det ble noen konkrete tilbud. Forbundet har vært veldig tydelige på at de ønsker meg i denne rollen, og det er mye bra som skjer i hockeyforbundet som trigger meg. Så dette føltes riktig for meg og min utvikling nå.

– Men jeg har på ingen måte lagt fra meg det å være trener i en klubb i fremtiden, understreker Gjøse.

Det å få mer tid med familien er også en faktor for karrierevalget hans. På Hamar har han bodd i en kjellerleilighet 22 mil unna kjæresten og datteren i Sarpsborg.

– Jeg skulle ønske jeg kunne hatt mer tid sammen med de, men jobben på Hamar har vært riktig for min karriere og utvikling. Jeg tar med meg mange gode erfaringer derfra. Samtidig kjenner jeg på et behov for å være mer med familien. Treneryrket i klubb er mer pulserende og intensivt, nå blir hverdagen ganske annerledes.

Vil løfte flere til NHL

I den nye rollen får Anders Gjøse en nøkkelrolle for at norsk ishockey skal kunne løfte frem flere spillere som holder internasjonal toppklasse. Ishockeyforbundet har utviklet et nytt landslagsprogram, som blant annet innebærer en dobling av antall samlingsdøgn for U-landslagene. Målet deres er å skape den beste landslagsskolen i verden.

– Det er en visjon som inspirerer og motiverer. Jeg tror det er mulig å få til, selv om Norge er en liten hockeynasjon, sier Gjøse.

– Det er en ambisiøs visjon. Hvordan skal dere få til det?

– Vi må bli flinkere til å synliggjøre hva som kreves for å nå verdenstoppen og legge lista deretter. Så må vi skape et miljø som motiverer spillerne til å faktisk gjøre jobben. Vi må skape en bedre hverdag for spillerne som ønsker å bli best.

Gjøse mener mange klubber er på rett vei, men ser spesielt ett område hvor utviklingsarbeidet må løftes dersom Norge skal ta nye steg som hockeynasjon.

– Ferdighetsmessig er spillerne våre gode nok, men deres fysiske kapasitet og spilleforståelse er ting som vi må klare å løfte. Jeg tror ikke vi bruker hverdagen godt nok. Vi lærer bort for lite spillemessig tidlig i tenårene. Vi er gode på barneidrett og har gode akademier, men mellom dette er gapet for høyt.