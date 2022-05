Varsler såret Bodø/Glimt-lag: − Det er mye sykt som blir skrevet

* I starten av mars fikk Glimt walkover i cupen på bekostning av AaFK. Glimt søkte om å flytte kampen fra 13. mars til 6. mars grunnet forberedelser til europacupkamp, noe de fikk innvilget av NFF og NTF. AaFK fikk derimot store problemer med endringen av kamptidspunkt grunnet skader og covidutbrudd, og greide ikke stille lag.

* Bortesupporterne har reagert kraftig på piggtrådgjerdene de er blitt møtt med på Aspmyra, en praksis også NFF betegnet som ulovlig. Glimt tok konsekvensen av kritikken og fjernet piggtråden.

* Glimt har utestengt egne supportere for ulovlig bruk av bluss.

* Hovedtrener Kjetil Knutsen varslet etter Roma-tapet at det ikke lenger var automatikk i at han kom til å stille til én-til-én-intervjuer etter kampene i Eliteserien, fordi det tok for lang tid.

* Glimt og Kjetil Knutsen reagerte sterkt etter at Romas keepertrener Nuno Santos gikk fysisk til verks og tok kvelertak på Glimt-treneren etter kampen på Aspmyra. Klubben betegnet oppførselen fra italienerne som et «systematisk angrep på Glimts verdier», og krevde at offentligheten fikk tilgang på videoen som viste hvordan Knutsen ble angrepet. Da videoen omsider ble lekket til mediene reagerte derimot mange på at det var tilnærmet umulig å konkludere med hva som egentlig skjedde.

* Etter å ha tapt 0-4 i Roma uttalte Kjetil Knutsen at han følte seg utsatt for et overgrep av UEFA. Ordbruken skapte reaksjoner. Daglig leder Frode Thomassen forsvarte den, før Knutsen i etterkant tok selvkritikk.

* Midtbanestrateg Ulrik Saltnes plantet kneet sitt i ryggen på en liggende Viking-spiller, Kevin Kabran. Kjetil Knutsen uttalte at han kom til «å le seg i hjel» hvis så skjedde.