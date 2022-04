Akademikerne og Unio bryter lønnsforhandlingene med staten

– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne stat.

– Statens tilbud var rett og slett for dårlig. Jeg er skuffet over at staten ikke tar større ansvar for sine ansatte, sier Unio stat-leder Guro Lind i en pressemelding.

Oppgjøret går nå til mekling.

Unio organiserer rundt 35.000 medlemmer i staten. De største gruppene er forskere og politiansatte.

Forhandlingsfristen i årets hovedoppgjør i staten var satt til midnatt lørdag 30. april, men Unios forhandlingsleder Guro Lind valgte å bryte fredag ettermiddag.

– Vi stod for langt fra hverandre i diskusjonene om økonomi, til at det var fruktbart å fortsette. Nå trenger vi hjelp fra Riksmekleren, sier Lind.

Meklingene har frist mandag 23. mai klokken 24.00.