Stor istest: – Smakte mugg

Det er iskremsesong og nyhetene er endelig i butikk. De ferske programlederne for God kveld Norge, Martine Lunde og Aleksander Sæterstøl, har, sammen med kokk Eirik Lillebø, testet 18 småis.

Under testen glipper det for Martine Lunde, og hun røper seg overfor kjæresten Aleksander. Se tabben i videoen øverst!

DOMMERPANEL: Iselskere Martine Lunde og Aleksander Sæterstøl har vurdert isen sammen med kokk Eirik Lillebø. Foto: Pernille Dvergedal

Is-elskere

Fire is får terningkast en, mens fem is får en femmer. Ingen av årets nyheter holder til en sekser synes panelet, som er svært glade i is.

Se alle resultatene nederst.

– Jeg elsker is, og spiser veldig mye is på sommeren, sier Martine Lunde.

Hun har klassikeren Lion som sin favoritt, men liker egentlig alle typer is, ifølge henne selv.

– Jeg er veldig glad i is som dessert etter middag på besøk hos bestemor. Den isen jeg har spist mest av må være Sandwich eller Lion-is, sier Sæterstøl.

Isen skal være feit og søt, mener kokk og eier av restaurantene Vaaghals og Code, Eirik Lillebø. Han har testet is for TV 2 hjelper deg før, og blitt en dreven is-smaker.

– Det må ikke være et forsøk på å gjøre det sunt. Is er ikke sunt, det er kos. Kosemat skal ikke være sunt, det skal være godt, sier Lillebø.

Han har vaniljeis som en av sine favoritter, men liker i utgangspunktet all god is.

Tydelige favoritter

Det er to is som utmerker seg som de beste. Crème ekte pistasj fra Hennig-Olsen og Magnum Almond Remix. Begge får terningkast fem.

– Begge isene er søte, har god sjokolade og smaker ekte, mener Lillebø.

– Jeg har egentlig trodd at jeg ikke har vært noe glad i pistasj, men denne isen syntes jeg var sinnssykt god. Den overrasket meg skikkelig, sier Lunde.

Almond Remix beskriver hun som «helt sjuk».

– Den vil jeg gå og kjøpe meg etterpå, sier hun.

– Den var bare digg, synes Aleksander.

Også Friskis Fersken, retro-isen SvalBar og Fruitero bringebær og jordbær får femmere.

– Smakte mugg

Verst er Smarties Pop-up og Lemon curd fra Isbjørn is. Begge får terningkast en.

– Sitron-isen var merkelig. Konsistensen var rar og sitronen virket veldig falsk, sier Sæterstøl.

– Det stod at den skulle være frisk i reklamen, men det smakte ikke syre i det hele tatt, sier Lillebø.

Smarties-isen trodde panelet først det var noe galt med.

– Den smakte gammelt. Jeg satt igjen med muggsmak i munnen, sier Lillebø.

– Jeg syns Smarties-isen smakte litt sånn som loppemarked lukter, sier Lunde.

Dette svarer produsentene

Mari Ellestad, direktør strategi og kommunikasjon hos Diplom-is, skriver dette til TV 2 hjelper deg:

«Det er veldig synd at Smarties Pop-up kommer så dårlig ut i denne testen. Smarties Pop-up er en av bestselgerne til Diplom-Isbilen der den har vært solgt som flerpakning siden 2018, og det er også et populært produkt andre steder i Europa. Vi registrerer og at produktet har fått andre terningkast i andre tester.»

Også Twister Peek-a-blue og Dobbel Orange twist får terningkast en.

General manager for Unilever Norge AS, Camilla Mazzocchi skriver til TV 2 hjelper deg at isen er utviklet for barn og derfor ikke har noen kunstige tilsetningsstoffer, lite sukker (12g per is) og kun 66 kcal.

«Det var veldig synd at vår Twister Peek-a-Blue ikke fikk bedre terningkast i deres test. Twister Peek-a-Blue har solgt svært godt i butikk», skriver Mazzocchi.

Isbjørn is som står bak Dobbel Orange Spritz og Krone-is Lemon Curd skriver dette som kommentar til testen:

«Kombinasjonen av fløteis med appelsinsmak, -saus og -biter paret med hvit sjokolade kan gjerne oppleves noe uvant for en del forbrukere, men som spennende og elegant for andre. Akkurat på samme måte som vår Lakrispinne så er dette er produkt man enten vil elske - eller ikke.»

Om krone-is Lemon Curd skriver de at de har hentet inspirasjon fra kake- og dessertkategorien.

«Søtt og syrlig på samme tid i en krone is er gjerne noe uvant for enkelte, men vi er trygg på at produktet vil få sine tilhengere.»

Resultater:

Foto: Pernille Dvergedal

Crème ekte pistasj

Produsent: Hennig-Olsen is

Pris: ca. 29,-

Terningkast: 5

Vurdering: En veldig god og søt is, som smaker skikkelig pistasj. Lunde, som egentlig ikke er en pistasj-fan, liker også denne veldig godt. Det ser ut til å være ekte pistasj i sjokoladen rundt isen.

Foto: Pernille Dvergedal

Magnum Almond Remix

Produsent: Unilever

Pris: ca 32,-

Terningkast: 5

Vurdering: Vanilje-is inni, med rik smak av mandler, omgitt av hvit sjokolade, hakkede mandler og melkesjokolade. Veldig god og søt is. Masse sjokolade som legger seg i munnen på en god måte. Digg!

Foto: Pernille Dvergedal

Friskis Fersken

Produsent: Hennig-Olsen is

Pris: Ca. 24,-

Terningkast: 5

Vurdering: Veldig frisk og god is, som smaker fersken. Isen har også en veldig god konsistens, men smelter fort. Heldigvis er den liten, så man rekker spise den før den renner alt for mye.

Foto: Pernille Dvergedal

Fruitero, bringebær og jordbær

Produsent: Diplom-is

Pris: ca. 27,-

Terningkast: 5

Vurdering: 80 prosent frukt, men mesteparten er faktisk eple. Likevel smaker isen friskt og godt. Panelet syns isen er veldig sur, men liker det. Konsistensen kunne vært litt bedre.

Foto: Pernille Dvergedal

SvalBar

Produsent: Hennig-Olsen is

Pris: ca. 21,90

Terningkast : 5

Vurdering: En retro-is som er tilbake i is-disken. Smak av salte peanøtter og karamellsaus. Minner om Snickers-is og panelet liker denne godt, selv om de heller ville valgt Snickers framfor denne.

Foto: Pernille Dvergedal

Idyll

Produsent: Hennig-Olsen is

Pris: ca. 24,90,-

Terningkast: 4

Vurdering: Plantebasert is, som er veldig god likevel. Salt karamell med karamellsaus og crispy sjokoladetrekk. Man smaker at den ikke er laget på melk, men den er et godt alternativ til de som vil ha vegansk is.

Foto: Pernille Dvergedal

Twister Spirello

Produsent: Unilever

Pris: ca. 24,-

Terningkast: 4

Vurdering: En gammel klassiker med smak av ananas, jordbær og sitron. Utviklet for barn og er lav på kalorier, mettet fett og sukker. Perfekt på varme dager mener panelet, men litt lite og kunstig smak.

Foto: Pernille Dvergedal

Cola-is

Produsent: Hennig-Olsen is

Pris: Ca. 26,-

Terningkast: 3

Vurdering: Smak av litt doven Cola ifølge panelet. Likevel saftig og sikkert en favoritt blant Cola-elskere.

Foto: Pernille Dvergedal

Kjempe Yes

Produsent: Diplom-is

Pris: ca. 20,-

Terningkast: 3

Vurdering: Retro-is fra 90-tallet som er tilbake. Litt kjedelig smak som minner om saft.

Foto: Pernille Dvergedal

Disney Frozen krone-is

Produsent: Unilever

Pris: Ca. 25,-

Terningkast: 3

Vurdering: Vaniljeis med kakaokjeks. Laget for barn og er lav på kalorier. Smaker lite ifølge panelet, men med lilla kjeks blir den sikkert populær blant barn. Kjedelig vaniljesmak, som er litt for luftig.

Foto: Pernille Dvergedal

Donut

Produsent: Isbjørn is

Pris: 19,-

Terningkast: 3

Vurdering: Donut i iskremform, med sjokoladetrekk, vanilje is og jordbærsaus. faller ikke spesielt i smak hos panelet, som syns den blir middelmådig og litt kjip.

Foto: Pernille Dvergedal

Salted Caramel Brownie Peace Pop

Produsent: Ben & Jerry's

Pris: ca. 29,-

Terningkast: 2

Vurdering: Veldig søt is med sjokoladebiter, browniesaus og salt karamelltrekk. Smaker for søtt ifølge panelet, som mener den blir kvalmende og alt for mektig. Her er det for mye av det gode rett og slett.

Foto: Pernille Dvergedal

Royal hvit sjokolade og jordbær

Produsent: Diplom-is

Pris: 30,-

Terningkast: 2

Vurdering: En jordbær fløteis med hvit sjokolade. Smaker ifølge panelet fake jordbær og er kvalmende.

Foto: Pernille Dvergedal

Disney Buzz lightyear

Produsent: Unilever

Pris: ca. 25,-

Terningkast: 2

Vurdering: Den røde toppen "popper" i munn. Sikkert gøy for barn, men isen smaker kunstig og ikke spesielt godt, mener panelet. Skal smake skogsbær, ananas og sitron, men det minner mer om såpe, sier dommerne.

Foto: Pernille Dvergedal

Twister Peek-a-Blue

Produsent: Unilever

Pris: ca. 24,-

Terningkast: 1

Vurdering: Twister Peek-a-Blue skal smake blåbær, melon og jordbær. Isen er utviklet for barn og er derfor lav på kalorier og tilsatt sukker. Smaken er imidlertid kunstig og ikke god ifølge panelet.

Foto: Pernille Dvergedal

Dobbel orange spritz

Produsent: Isbjørn is

Pris: 19,-

Terningkast: 1

Vurdering: En drink-inspirert is med appelsinsmak, appelsinbiter og som er dyppet i hvit sjokolade. Faller ikke i smak hos panelet som syns den blir ekkel og ikke vil spise den igjen.

Foto: Pernille Dvergedal

Smarties Pop-up

Produsent: Diplom-is

Pris: ca. 23,-

Terningkast: 1

Vurdering: Vaniljeis med Smarties inni. Smaker gammelt, ifølge panelet, som lurer på om det kan være noe galt med isen. Panelet er skuffet over at mye av isen som er myntet på barn er den som smaker kjipest.

Foto: Pernille Dvergedal

Krone-is Lemon Curd

Produsent: Isbjørn is

Pris: 19,-

Terningkast: 1

Vurdering: En is som skal minne om sitronpai, med sitronfyll og marengs. Smaker ifølge panelet merkelig, og de sliter med å fastsette hva det egentlig smaker. Minner mer om banan enn sitronis og konsistensen er for fluffy. Isen panelet liker minst.