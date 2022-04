Céline Dion utsetter Oslo-konsert igjen

Céline Dion (54) skulle egentlig stått på scenen i Telenor Arena 27. og 28. august. Begge konsertene er nå utsatt til september neste år.

Det melder artisten selv via et innlegg på Instagram. Utsettelsen er også oppdatert inne på Ticketmaster.

Årsaken til utsettelsen skal være alvorlige og vedvarende muskelspasmer. Tidligere har konserten blitt utsatt som følge av koronapandemien.

Det var VG som omtalte saken først.

I en video på Instagram forteller stjernen at hun er veldig lei seg for at turneen må flyttes på igjen. Videre sier hun at det er viktig for henne å være på sitt beste sånn at hun kan gi 100% på showene sine fordi det er det fansen fortjener.

Saken oppdateres.