Danske pasienter kan ha fått amputert kroppsdeler uten grunn

Region Midtjylland har sendt brev til nærmere 90 pasienter som har fått amputert deres bein det siste året.

Etter en ny ekstern analyse, viser det seg at flere av dem muligens kunne unngått amputasjon.

De har rett og slett fått en sen behandling for blodpropp eller åreforkalkning hos Aarhus Universitetshospital og Regionshospital Viborg.

KUNNE VÆRT UNNGÅTT: Flere pasienter i Danmark kan ha fått amputert beinet sitt, når det kunne vært unngått. Foto: Martha Irvine / NTB

Regionsdirektør for Midtjylland, Ole Thomsen, forteller til danske DR at behandlingstiden på sykehusenes avdelinger har tatt for lang tid, og at det trolig har fått alvorlige konsekvenser for pasienter.

– Det er en gjetning basert på tallene vi har, og det er nok en kvalifisert gjetning: Opp mot 90 pasienter i året har fått en amputasjon, som kunne vært unngått, sier Thomsen til DR.

LAV KAPASITET: Leder av regionsrådet, Anders Kühnau, sier det er beklagelig at den lave kapasiteten på sykehusene har gått ut over pasientene. Foto: Steen Brogaard

Visste om utfordringene

Flere pasienter har muligens ikke blitt behandlet raskt nok, og det skal ha vært lav kapasitet på sykehusene en god stund.

Leder av regionrådet i Region Midtjylland og Danske Regioner, Anders Kühnau, sier at det kan ha vært lav kapasitet i et tiår, og mener det er beklagelig at det har gått ut over pasientene.

– Vi har visst at det har vært utfordringer, men ikke at amputasjoner kunne vært unngått, sier han.

Kühnau har ikke vært klar over at situasjonen har vært så kritisk at det har ført til at pasienter har amputert beina fordi de ikke kunne behandles i tide.

Han forteller at det nå jobbes med endringer for å unngå dette i fremtiden.

Får klagemulighet

Pasientene har fått amputert beinet ved hofte, lår, kne eller ankelen.

De pasientene som har mottatt et brev fra sykehuset, og som tror de kunne ha unngått amputasjon, får nå en mulighet til å klage.

Kühnau understreker at han ikke tror problematikken har oppstått fordi ansatte ikke tør å gi beskjed om problemet. Han mener også at de nå har ressurser til å kunne øke kapasiteten de trenger.

UHELDIG: Morten Freil, fra Danske pasienter, mener det er uheldig at pasienter må risikere å amputere fordi de har havnet på en venteliste. Foto: Tea Petersen

Regionen mener at flertallet av amputasjonene skal ha blitt gjennomført med god grunn, men analysen viser at det også er tilfelle at flere har amputert kun fordi de ikke har fått kjapp nok behandling.

– Alvorlig

Direktør for Danske pasienter, Morten Freil, mener tilfellene er groteske og triste.

Han har visst at flere pasienter var på venteliste, og at det var mangel på kapasitet på sykehusene.

Helsevesenet skal likevel ha ment at flere av de skal ha tålt å stå på en venteliste. Det er Freil uenig i.

– Når du står på en venteliste, og risikerer å få amputert beinet, er det akutt. Så dette er alvorlig og dypt uheldig, sier Freil til DR.

Han tror at situasjonen har forverret seg den siste tiden grunnet koronapandemien og sykepleierstreiken.