Brann og Vålerenga enige - spiller likevel toppkamp på Brann Stadion

Etter møtevirksomhet fredag ble Toppserien-klubbene enige om å spille storoppgjøret på Brann Stadion etter at Vålerenga først nektet.

Torsdag kom nyheten om at Vålerenga nektet å spille på Brann Stadion den 5. juni, fordi kampen går på et annet underlag enn de vanligvis spiller på. Brann ønsket å lage til en folkefest i byens storstue i anledning toppkampen. Dermed måtte kampen gå på Brann-kvinnenes hjemmebane på Stemmemyren.

Nå bekrefter imidlertid klubbene at storoppgjøret i Toppserien likevel blir spilt på Brann Stadion den 5. juni.

– Dette var utrolig kjekt. Vi er kjempeglade for at VIF har snudd. Det er viktig for Toppserien og jentene som skal spille utpå der, sier fungerende daglig leder Therese Rygg til TV 2.

– Vi har hatt en god dialog i går og i hele dag. God kommunikasjon kan løse mye. Vi har kommet til enighet, det har løst seg fra Vålerenga. De får en optimal oppladningen til kampen nå, vi er enige om å lage folkefest på Brann Stadion. Det gleder vi oss alle til, og vi er spent på arbeidet som venter.

Rygg sier at Vålerenga skal trene på Branns gressfelt før kampen på Brann Stadion. Hun drømmer om at det skal være 10.000 tilskuere på Brann Stadion.

– Det er ingen skam å snu, og det gjelder også Vålerenga i denne saken. Branns ønske om å invitere til publikumsfest er en helt unik stemning rundt kvinnefotballen i Europa akkurat nå. Det ønsker Brann og de som er opptatt av Toppserien å utnytte, og da skulle det bare mangle at Vålerenga snudde til slutt, sier sportskommentator i TV 2, Mina Finstad Berg.

I morgentimene innkalte nemlig Norges Fotballforbund (NFF) til et hastemøte sammen med toppklubbene Brann, Vålerenga og Rosenborg for å avklare gjennomføringene av disse toppkampene, ifølge TV 2s opplsyninger.

BRANN STADION: Brann-Vålerenga spilles likevel på herrelagets stadion. Foto: Frode Hoff / TV 2

Der ble situasjonen rundt toppkampene diskutert etter torsdagens misforståelser. Ut av møtet ble klubbene enige om å legge til rette for toppkampene. Og å ikke være uenige om slike situasjoner igjen.

Reaksjonene var store og mange da det kom frem at Vålerenga først i januar, og så torsdag kveld, sa nei til spille på Brann Stadion.

– Dette er en veldig stor skuffelse. Vi er nesten i sjokk også. Vi hadde ikke trodd at VIF skulle si nei til å spille på Brann Stadion. Vi ville lage folkefest for alle og for oss selv. Dette synes vi er veldig dumt, uttalte fungerende leder i Brann, Therese Rygg, til TV 2.

Nå er altså klubbene enige om likevel gjennomføre kampen på Brann Stadion.