Disse fire måtte forlate The Voice etter første direktesending

NYDALEN (TV 2): Det ble en hard kamp om å overbevise det norske folk om hvem som fortjener en plass videre i konkurransen, under The Voice sin første direktesending.

Fredag kveld måtte åtte deltakere i ilden når den første direktesendingen av The Voice gikk på lufta.

Til nå har konkurransen foregått slik at mentorene: Espen Lind (50), Ina Wroldsen (37), Tom «Matoma» Stræte Lagegren (30) og Yosef Wolde-Mariam (44) selv har valgt ut hvem de mener fortjener en plass videre i konkurransen.

I kveld var det TV-seerne som bestemte skjebnen til deltakerne, og det endte med at Ane Marit Hølås, Ulrikke Nilsen, Tine Gajda og Alessandra Mele måtte forlate konkurransen.

– En ære og en glede

Både dommerne og publikum ble mektig imponert over kveldens opptredener, og flere fikk stående applaus for sine prestasjoner.

– Det har vært en ære og en glede, sa Ina Wroldsen til Ulrikke da det ble kjent at hun var en av de fire som måtte ryke ut i kveld.

– Jeg tar med meg veldig mye. For en konkurrent å bli slått av, sa Tine Gajda. Hun konkurrerte mot Sebastian.

Kveldens opptredener

Den Italienske 19-åringen Alessandra Mele satte startskuddet for kvelden med en forrykende tolkning av låten «One night only».

Mentor Lind synes opptredenen hennes gikk bedre enn han hadde håpet på.

– Du kom deg gjennom det, og det med toppkarakter. Du er en entertainer med en tilstedeværelse få andre har, med vind i håret og alt.

TikToker og bergenser André Askeland Hagen (21) imponerte stort med den velkjente ABBA-klassikeren: «The Winner Takes It all».

Wroldsen, som er mentoren til Askeland Hagen, var så stolt at hun ikke visst helt hva hun skulle si.

– Dette var en nydelig fremførelse. Vakkert var det!

54-åringen Sebastian Christensen fremførte souldronningen Etta James sin låt: «Somtething´s Got A Hold on Me», og med et helt gospelkor i bakgrunnen sørget han for skikkelig feststemning.

– Dette er jo et fyrverkeri. Jeg er mest glad for å være vitne til din begynnelse og slutt her. Du har allerede vunnet, så alt som skjer herfra og ut er bare en bonus, sier mentor Yosef Yosef Wolde-Mariam.

Også Matoma var målløs av fremføringen.

– Du synger som million! Give it to me one more time!

Oslo-baserte Ane Marit Hølås (29) våget seg på The Beatles-låten «With a Little Help From my Friends», og den dro hun i land med glans.

Mentor Matoma bøyde seg i støvet over showet hun serverte publikum.

– Jeg er blåst av stolen. Du sto i det og det var helt rått!Lind slengte seg på han og uttalte at han var mektig imponert.

Ulrikke Nilsen tok pusten av både publikum og seerne med sin tilstedeværelse da hun fremførste Harry Styles låt «Adore You».

Hun fikk stående applaus, og mentor Wroldsen var så imponert.

– Den fremgangen du har vist, måten du lytter og jobber på. Det er så imponerende. Du har en gudegitt gave – og babe, alt dette er en så bra kombo.

Bryllupssangeren Tine Gajda (39) gjorde en imponerende versjon av «A Million Dreams» av P!nk – en låt som vi kjenner fra filmen «The Greatest Showman».

Mentor Yosef Wolde-Mariam gliste fra øre til øre da hun fremførte sin låt.

– Jeg stoler alltid på deg, og det er noe med tonen din. Jeg elsker alt du gjør.

Ina Wroldsen legger til:

– Du er proff, fantastisk – og i tillegg er du det deiligste mennesket jeg har møtt.

Gullstrupen, Kirsti Lucena (35) fra Sandnes gjorde en funky fremføring «Uptown Funk» av Bruno Mars.

Hun satte fyr på studio med showet sitt, og mentor Matoma ga seg ende over.

– Dette har krevd så mye trening. Du bare gir alt – the winner takes it all. Kirsti, jeg elsker deg!

Yosef Wolde-Mariam presiserte også hvor god jobb hun gjorde:

– De færreste vet nok hva som kreves for å gjennomføre det du akkurat gjorde, men sang og koreografi. Sykt bra jobba.

Til slutt fikk den 28 år gamle trønderen Øyvind Weiseth skinne på scenen, og med låten «Percolate» av Foy Vance fikk han rugende applaus fra publikum.

Weiseth dedikerte denne låten til faren sin, som han mistet for noen år siden. 28-åringen fikk en god klem av programleder Siri Avlesen, og mentor Lind ble rørt av fremføringen.

– Dette var veldig fint å høre på, og imponerende at du klarte å gjennomføre det så bra. Du klarte å holde roen, og det så tøft at du lar oss få være med inni hodet ditt, og ta en del av ditt følelsesliv. Det var sterkt.

