Vedum svarer på Frp-lederens angrep: – Synes nesten litt synd på Listhaug

I talen kalte Frp-lederen Vedum for Kalkulator-Trygve og mente Senterpartiet etter valget har vist sitt sanne ansikt.

– Det er ikke mange som stemte på Senterpartiet som smiler nå. Latteren er borte. Kaffekanna er tom og vi har fått erfare at det er vanlige folks tur – vanlige folks tur til å bli flådd, sa Listhaug.

Finansministeren svarer kontant:

– Synes nesten litt synd på Listhaug som bruker så mye tid på å tenke på meg om dagen. Jeg kan berolige Listhaug med at det fortsatt er godt med kaffe på kanna, sier Vedum til TV 2.

«Kalkulator-Trygve»

Vedum fikk kritikk for at han som finansminister har «låst seg inne på et kontor».

Sp-lederen svarer med å vise til at han startet denne uken med å møte industriarbeiderne på oljeplattformen Johan Sverdrup, og avslutter uka på en okseauksjon sammen med andre bønder.

– Så jeg lever godt med kritikken fra Listhaug og Frp fra et konferansehotell på Gardermoen, sier Vedum.

Vedum sier han tenker på de som stemte på Senterpartiet hver dag.

– Og hvordan jeg kan gjøre hverdagen for dem lettere. Vi styrker beredskapen og politiet, vi har redusert avgiftene på strøm og alle som tjener under 750 000 kroner får mindre skatt enn de gjorde under forrige regjering, sier finansministeren.

Han lover også å sørge for sikker norsk matproduksjon.

– Og at vanlige folk skal føle trygghet rundt jobben og inntekten sin. Men vi er langt fra i mål, det er mye å rette opp etter sentraliseringen og energipolitikken som ble ført av liberalistene i Høyre og Frp.

EU-advarsel til Høyre

I talen kom også Listhaug med advarsel til sin gamle regjeringspartner Høyre.

Høyre vedtok på sitt landsmøte vedtok at de skal løfte fram en ny norsk EU-debatt.

– Hvis Høyre har ambisjoner om å styre Norge sammen med Frp etter valget i 2025, så kan de bare legge drømmen om Brüssel død med en eneste gang, sa Listhaug.

Nestleder Henrik Asheim understreker at Høyre er positivt innstilt til mer internasjonalt samarbeid og tettere bånd til resten av Europa.

– Det er like velkjent som at Frp er negativt innstilt til det samme. Slik var det også i de seks årene vi satt sammen i regjering, sier Asheim.

Han mener vi de siste årene har vi sett EU spille en viktigere rolle også for Norges sikkerhet. Først under pandemien og nå i forbindelse med Russlands aggressive krigføring midt i vårt Europa.

– Høyre er opptatt av at vi også i fremtiden skal kunne ivareta norske interesser på en god måte, og mener det er et handicap for Norge å stå utenfor et fellesskap av land rundt oss, som deler våre verdier og vårt levesett, og som integreres tettere og tettere, sier Asheim og legger til:

– Dette handler ikke om å drømme om Brussel som Listhaug sier, det handler om å realitetsorientere seg i en mer komplisert verden.

Asheim viser til at Europa står i en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon.

– Høyre tar ikke til orde for at Norge skal søke EU-medlemskap i dag eller i morgen, men i en verden som endrer seg raskt må vi også orientere oss mot de landene vi deler verdier og levesett med, sier Høyre-nestlederen.