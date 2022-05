Ledvin må rive huset til fordel for straumprisane

I femten år har Ledvin Uglane venta på at huset må tvangsrivast til fordel for straumprisane.

– Det er ikkje akseptabelt, seier fylkesordførar i Vestland, Jon Askeland (Sp).

Det er ikkje det at Ledvin Uglane mistar barndomsheimen i Sogndal som er uakseptabelt, men at Statnett har brukt 15 år på oppgraderinga av ei kraftlinje mellom Sogndal og Aurland.

Allereie i 2009 fekk Uglane eit brev frå kommunen om at Statnett vurderte å legge ei ny kraftlinje rett over huset hans. Den nye 420 kV linja skulle erstatte den gamle 300 Kv linja, og med det auke nettkapasiteten mellom Midt-Norge og Sør-Norge.

SKAL VEKK: Ledvin Uglane kan ikkje lenger ha barndomsheimen som fritidsbustad på grunn av isnedfall frå den nye linja som vil gå rett over eigedommen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Dette huset betyr særs mykje for meg og resten av familien. Det blir vanskeleg å finne igjen eit erstatningshus, seier Uglane.

42 gongar dyrare

Det er mangelen på kraftlinje som gjer at dei i sør betalar blodpris for straumen i forhold til dei i Midt -og Nord-Norge. Sidan overføringskapasiteten er så pass dårleg får ikkje dei i sør nyte dei godt fylte vassmagasina lenger nord.

REKORD: I timen mellom kl 07 og kl 08 8. mars i år var straumen i sør heile 42 gongar dyrare enn i nord. Prisen i sør var då rundt 6 kroner og 53 øre pr KWh før nettleige og avgifter. Foto: Statnetts kraftflytkart

8. mars, mellom 7 og 8 om morgonen viste kraftflyt-kartet frå Statnett rekord for i år då spotprisen for straum kosta rundt 16 Euro pr Megawatttime i nord og nesten 668 i sør. Det er heile 42 ganger dyrare.

– Det er ei stor unnlatingssynd over mange tiår at krafta ikkje er betre utbygd i Vestland fylke. Behovet har vore der lenge, men fokuset har vore på andre ting frå styresmakta, kritiserer Askeland.

TAPAR PENGAR: Vestland fylke og fylkesordførar Jon Askeland har mista fleire bedriftsetableringar på grunn av den dårlege nettkapasiteten. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Det er i desse tilfella den forseinka kraftlinja over Sognefjorden kunne vore til god hjelp. Men å bygge kraftlinje tar tid, ettersom både konsesjonssøknadar, reguleringsplanar og klagar skal behandlast.

Likevel tok linja mellom Sogndal og Aurland ekstra lang tid.

Stoppa prosjektet

Ein av grunnane er at Statnett så seint som i 2017 sette prosjektet på vent, ettersom nye vurderingar viste mindre nytte av oppgraderinga.

– Samt var det naudsynt å hauste erfaringar med den nye ledninga mellom Sogn og Sunnmøre som blei sett i drift i 2016, seier kommunikasjonsrådgjevar i Statnett, Håkon Smith-Isaksen Holdhus.

Det synest ordførar i Sogndal er rart.

– Slik straumnettet er i dag er det ganske tydeleg at det er ganske svake punkt. At ein ikkje har sett det tidlegare og gjort noko med det er ganske skuffande, seier Arnstein Menes (Sp).

KRITISK: Ordførar i Sogndal, Arnstein Menes (Sp) meiner den treige prosessen skuldast dårleg planlegging over lang tid. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Ikkje før i 2019 sendte Statnett konsesjonssøknad til myndigheitene. Men så blei linja ytterlegare forseinka.

Tok tre år å behandle klage

Sommaren 2020 sendte både Uglane, fylkeskommunen og ordføraren med fleire klage på trasévalet av den nye linja til Statnett og NVE. Dei meinte valet måtte endrast.

Desse klagene blei sendt vidare til Olje- og energidepartementet i oktober 2020. Der blei den liggande til februar i år før avgjerda kom.

No kan Statnett endeleg sette i gong bygginga av kraftlinja som ikkje vil stå ferdig før i 2025, 16 år etter Uglane først blei varsla om den nye linja.

Både fylkesordførar og energipolitisk talsperson i Frp, Terje Halleland meiner farta på saksbehandling er langt frå god nok.

SÅRBAR: Terje Halleland (Frp) meiner Noreg burde sett det kome at ein gjorde seg sårbar då Europa har bygga ned den regulerte krafta. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Vi er nøydd til å auke kapasiteten og få fortgang i prosessane viss vi skal klare denne overgangen som vi står midt oppe i, seier Halleland.

Kunne ikkje forutsjå prisane

Konserndirektør for kraftsystem og marknad i Statnett, Gunnar Løvås seier dei ikkje kunne forutsett korleis straumprisane har utvikla seg. Spesielt med tanke på auka gassprisar, ein restart i økonomien etter koronapandemien og krigen i Ukraina.

Likevel skulle direktøren ønske at linja mellom Sogndal og Aurland ville vore på plass tidlegare.

NORMALISERING: Gunnar Løvås i Statnett reknar med at straumprisane vil normalisere seg dei næraste åra, før dei rekker å bygge fleire linje. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Men vi har jobba med dette lenge og det har tatt tre år å få godkjent prosjektet frå myndigheitene, og vi fekk den endelege godkjenninga for berre eit par månadar sidan, seier Løvås.

Fleire kan få dyrare straum

I tillegg til Sognefjorden-overføringa planlegg Statnett no to nye nord-sør-samband.

– Vi har diverse tiltak på gong i Midt-Noreg, særleg nytt samband over Trondheimsfjorden, ute langs kysten, og etterkvart vil vi forsterke nettet frå Sunndalsøra retning Oslo, gjennom Gudbrandsdalen, seier Gunnar Løvås.

NYE TRANSPORTKANALAR: Statnett planlegg tre nye "transportkanalar" for å styrke energiflyten mellom nord og sør. Grafikk: Magnus Torsvoll Midthun TV 2

– Men kanskje aller viktigast for Noreg er også monalege planar i det svenske nettet i nord-sør-retning som vil ha veldig mykje å seie for bilde totalt sett på den skandinaviske halvøya.

Men betre flyt av straum mellom landsdelane i Noreg betyr ikkje nødvendigvis billigare straum i Sør-Noreg. Det kan også bety dyrare straum i Midt- og Nord-Noreg. Så lenge Noreg er knytt til kraftnettet på kontinentet gjennom utanlandskablane, vil straumen flyte der straumprisen er høgst. Og med betre samband mellom nord og sør i Noreg, vil kraftprodusentane i Midt- og Nord-Noreg få større moglegheit til å selje straum til Europa-prisar.

– Vi snakkar om begge delar, seier Løvås.

– Det vil ha ein konsekvens at det løftar prisen i delar av landet og reduserer prisen i andre delar.

– Skal sende meg varme tankar

Uglane trur ikkje han har meir enn to somrar igjen i barndomsheimen som no har blitt ein samlingsstad for familien. Både hus og hage forsvinn til fordel for den nye linja.

FARVEL: Ledvin Uglane og familien må ta farvel med barndomsheimen i Sogndal om mindre enn to år. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Folk i Bergen seier dei skal sende meg ein varm tanke om to-tre år når dei får billigare straum. Så det er kanskje det positive med det, seier Uglane.