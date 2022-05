– Gjør vondt å ikke ha råd til næringsrike middager til barna

Kombinasjonen skyhøye strømregninger og økte mat- og drivstoffpriser gjør at mange kjenner det ekstra på lommeboka nå.

Marianne Sundet (31) og samboeren Andreas Grøtterud (30) merker svært godt den eksplosive prisveksten.

– Det verste er at den trange økonomien går utover barna. Det har blitt mange tårer og søvnløse netter, sier den 31 år gamle trebarnsmoren.

Familien tjener mindre enn gjennomsnittet og har derfor alltid vært flinke til å snu på kronene. Men de siste månedene har det bare blitt stadig vanskeligere.

Mye brødmiddager

– Jeg tenker på kroner og øre hele tiden, uansett hva vi gjør. Prøver å dusje sjeldnere og raskere. Kvier oss hver gang vi må bruke bilen, da drivstoffet er så dyrt. Og lager enklere middager enn vi pleier, sier Sundet.

DYRE DRÅPER: Andreas Grøtterud syns det er skremmende dyrt å fylle tanken. Foto: Per Haugen / TV 2

Sundet forteller at det går mye i brødmiddager i familien på fem, når lønningene ikke rekker til alle utgiftene.

– Det gjør vondt at vi ikke har råd til å servere næringsrike middager til barna. Det er dessverre billigere med mindre næringsrik mat, sier hun og sukker.

Familien prøver også gjøre andre tiltak, som å kjøre vaskemaskinen sjeldnere.

– Men det er jo en balanse her. Dersom barna kommer på skolen med flekkete klær, blir de jo mobbet. Det gjør også vondt for en mor å måte si nei, når barna ønsker å delta på aktiviteter.

OVERSIKT: Marianne holder sirlig oversikt over alle utgiftene. Foto: Per Haugen / TV 2

Sundet hadde håp om at regjeringsskiftet ville bety at det nå var vanlige folks tur. Men hun føler at politikerne ikke skjønner hvor mye den kraftige prisveksten faktisk påvirker dem.

– Jeg klarer ikke å forstå hvorfor det ikke går an å kutte i avgiftene eller gi støtte til de som har minst. Det er viktig at politikerne våkner og tar tak. Dersom det fortsetter det slik som nå, med så store forskjeller mellom fattig og rik, fører det etter hvert til mistillit og politikerforakt, sier 31-åringen.

Flere ber om hjelp

Den frivillige organisasjonen «Rett Fram Opplevelser» i Drammen har de siste åtte årene møtt mange av de familiene som har aller minst, ved å skape og tilby aktiviteter til dem som ikke har råd til det.

Ronny Johnsen, som er leder for organisasjonen, merker nå at stadig flere familier oppsøker dem.

– Det mest skumle nå er at familier som har klart seg akkurat, ikke gjør det lenger. Det er de familiene som øker mest hos oss nå, sier Johnsen.

Skamfulle og sjokkerte

Han forteller om skamfulle, sjokkerte og frustrerte mødre som plutselig ikke klarer seg økonomisk lenger.

SKUMMEL TREND: Ronny Johnsen i organisasjonen «Rett Fram Opplevelser» ser nå at stadig flere familier med dårlig råd tar kontakt med dem. Foto: Frode Sunde / TV 2

– For noen er en merutgift på 1000 kroner i måneden nok til at budsjettet for ting som bursdag, klær og viktige, hyggelige ting forsvinner.

Under hele pandemien har Johnsen sett at familier han har kontakt med har vært helt på felgen. Sosialt ekskluderte og mange lavtlønte mistet den lille inntekten eller deltidsjobben de hadde.

– Det var disse såkalte korona-ofrene man skulle hjelpe ekstra mye. Men så fikk vi priser fra en annen verden, og da raknet det for enda flere familier.

Flere av foreldrene han snakker med er livredde for at de ikke skal klare å betale strømregningen og at strømmen da vil bli kuttet.

– Strømprisene vi har nå kveler budsjettet til mange foreldre, som fra før ender opp i minus hver måned. Dersom strømmen kuttes, lever man med sine barn i kulde og mørket. Den trusselen er fryktinngytende for mange, sier Johnsen.

Rekordmange saker

Inkassobransjen merker også at at mange flere begynner å få økonomiske problemer.

– Vi har aldri fått inn så mange inkassosaker som nå, sier daglig leder Geir Grindland i InkassoPartner.

De ser nå en ny trend: De får inn mange saker som gjelder folk som aldri har vært registrert hos dem før. De som normalt klarer å betale regningene, har begynt å slite.

REKORD: Geir Grindland i InkassoPartner har aldri fått inn så mange inkassosaker som nå.

– Vi ser at mange prioriterer å betale strømregningen, men sliter med å betale de andre regningene. Inkassosakene som kommer inn dreier seg om alt fra kommunale avgifter til legeregninger. De som sliter prioriterer ikke disse regningene, sier Grindland, og fortsetter:

– Selv om det ikke alltid er selve strømregningen som har gått til inkasso, er det gjerne de høye strømprisene som er årsaken til inkassosaken likevel.

– Skummel tid framover

Han ser at de som er hardest rammest er de lavtlønnede, som minstepensjonister, trygdede og studenter. De høye strømprisene gjør også store innhugg hos småbarnsfamilier, som blant annet har mange utgifter knyttet til barna.

De høye strømprisene som har vedvart over tid har gjort at folk har brukt opp bufferen de hadde. Pengene på kontoen har forsvunnet, og de klarer ikke å betale regningene.

– Inkassogjelden i Norge er allerede på skyhøye 115 milliarder kroner, og den tror jeg vil øke veldig fram mot sommeren. Det er en nokså skummel tid framover. Det er mørke skyer i horisonten, sier Grindland.

Toppen av isfjellet

Inkassoselskapet har aldri fått inn så mange saker som nå. Men Grindland tror at tiden framover blir enda verre, da det tar rundt 45 dager fra det registreres en sak, til den går til inkasso.

– Det er nå de neste ukene og månedene vi virkelig kommer til å se inkassosaker som følge av de høye strømregningene. Nå har vi hatt rundt et halvt år med høye strømregninger, og for mange blir den samlede byrden for stor over tid, sier Grindland.

Han ser at for hver måned som går, spises sparekontoen opp, og folk skyves stadig nærmere stupet.

– Mange har til slutt ikke noe mer å betale med. Jeg tror vi bare har sett toppen av isfjellet. Det kommer til å bli ekstremt framover, sier han.

Krisepakker

Flere parti tar nå til orde for krisepakker mot de kraftig økende prisene.

På Fremskrittspartiets landsmøte denne helgen skal de diskutere en omfattende pakke for å dempe prisveksten.

– Staten får nå enorme ekstrainntekter fra høye strømpriser samt olje og gasseksport. Fremskrittspartiet krever at de store ekstrainntektene som staten mottar kommer befolkningen til gode gjennom reduserte avgifter og kompensasjonsordninger, heter det i en resolusjon som foreslås vedtatt av redaksjonskomiteen.

Også Rødt og Krf mener det bør innføres tiltak mot de økende prisene.

De to partiene går inn for kutt i veibruksavgiften på bensin og diesel frem til juli og revidert budsjett.

Rødt går også inn for å halvere matmomsen og halvere kollektivprisene. Mens Frp går inn for å fjerne drivstoffavgiften, co2-avgiften og å halvere matmomsen, et forslag de ikke klarte å få noen andre parti med på.

– Vi har denne vinteren fått en cocktail av økte priser på både strøm, matvarer og drivstoff, og nå ser vi også at renten stiger. Dessverre inntar stortingsflertallet også i denne saken en «vente og se»-holdning. Mens de venter tømmes lommeboka for både familier og næringsliv, sier Frps Roy Steffensen.