Her skal årets Farmen-sesong foregå – dette har aldri skjedd før

For den ivrige Farmen-seeren kan årets gård virke kjent. Den har nemlig vært på TV-skjermen før.

Til høsten sendes den 18. sesongen av Farmen på TV 2.

Nå bekrefter kanalen hvor årets deltakere skal dra 100 år tilbake i tid.

Årets gård ligger i Stange kommune og heter Li gård.

For den observante Farmen-seeren er nok gården kjent. Den har nemlig blitt brukt tidligere.

Dette er første gang TV 2 bruker en gård flere ganger til Farmen-innspilling.

– «Farmen»-universet vender tilbake til Li gård i Stange kommune for innspillingen av den 18. sesongen av «Farmen». Vi har laget én sesong av «Farmen» og én sesong av «Farmen kjendis» på denne gården før, forteller programredaktør i TV 2 Kathrine Haldorsen.

BRUKT TIDLIGERE: Årets Farmen-gård som ligger i Stange kommune har blitt brukt tidligere. Foto: Strix Televisjon/TV 2

I den 10. sesongen ble gården brukt for første gang. Da var det Magnhild Vik (50) som stakk av med seieren.

Gården ble også brukt i den tredje sesongen av Farmen kjendis hvor Tiril Sjåstad Christiansen (27) gikk seirende ut. Hun ble programleder for kjendis-versjonen året etter.

Ny programleder

I mars ble det kjent at Niklas Silseth Baarli (33) tar over som Farmen-programleder etter Mads Hansen (48). Årsaken er at Hansen skal lede en av TV 2s nye storsatsning til høsten.

Baarli var selv deltaker i årets sesong av Farmen kjendis, hvor han ble et hett navn.

– Det er en uendelig ære. Man blir jo ydmyk av mindre. En aldri så liten barndomsdrøm som går i oppfyllelse, dette, sa Baarli.

Idyllisk sted

Haldorsen forklarer at et tett og godt samarbeid med kommunen og lokalbefolkningen var avgjørende for TV 2 ønsket å vende tilbake til Stange kommune og Li gård.

IDYLLISK: Li gård ligger idyllisk til, kun et steinkast unna Mjøsa. Foto: Strix Televisjon/TV 2

– Dette er en av de vakreste gårdene vi har vært på tidligere, og ligger idyllisk til, et steinkast unna Mjøsa.

Haldorsen gleder seg til å fortelle nye historier som ikke har blitt fortalt tidligere med de nye forpakterne.

– Vi er i full gang med å planlegge utformingen av gården, og alt ligger til rette for å kunne levere en ny god sesong. Vi ser vi frem til at nye, spente forpaktere skal flytte inn på gården, sier hun.

Ifølge Haldorsen er castingprosessen godt i gang, og de har allerede fått inn mange spennende søkere.

– Det er fortsatt mulig å melde seg på. Søknadsfristen er 31. mai.

Har du lyst til å være med på Farmen 2022? Meld deg på HER.

Den 18. sesongen av Farmen har premiere på TV 2 og TV 2 Play til høsten.