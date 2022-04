Vil endre lover for å inkludere ukrainske flyktninger

Regjeringen legger frem forslag til midlertidige endringer i flere lover. Målet er å sikre at regelverket er fleksibelt nok til at kommunene raskt og effektivt kan håndtere et stort antall flyktninger.

Før påske sendte regjeringen et omfattende forslag til lovendringer ut på høring for å sikre at kommunene raskt skal kunne bosette ukrainske flyktninger.

– Tilbakemeldingene vi har fått gjennom høringsrunden viser hvor viktig det er at de som kommer, får tilstrekkelig språkopplæring. Mange peker også på at det er mye som må falle på plass for at de som kommer til Norge raskt kan gå i arbeid eller utdanning, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Se regjeringens pressekonferanse i videovinduet øverst.

Mindre plikt

Alle flyktninger i Norge har i utgangspunktet rett og plikt til å delta i et introduksjonsprogram. For å redusere de lovpålagte kravene foreslår regjeringen færre obligatoriske elementer i introduksjonsprogrammet.

Rett, men ikke plikt, til å delta i introduksjonsprogram i seks måneder, med mulighet for forlengelse i inntil seks måneder.

For de som ikke har utdanning på videregående nivå fra før, foreslås det at programmet kan vare i inntil tre år, med mulighet for forlengelse i inntil ett år. Programmet skal bestå av arbeids- eller utdanningsrettede elementer, et språktilbud og foreldreveiledning.

Rett til opplæring i norsk etter bosetting og at retten gjelder i ett år fra oppstartstidspunktet. Det foreslås ikke plikt til norskopplæring

Kommunen har plikt til å sørge for opplæringen så snart som mulig og senest innen tre måneder etter bosetting.

– Vi må sikre at ukrainske flyktningene får en så trygg og forutsigbar hverdag som mulig. Samtidig vet vi at situasjonen kan bli krevende for kommunene, som allerede har mange lovpålagte oppgaver. Derfor er det viktig at våre lovforslag ivaretar begge disse hensynene, sier Mjøs Persen.

Regjeringen peker på at situasjonen er uforutsigbar, og at det derfor kan være behov for flere tilpasninger hvis svært mange flyktninger ankommer.

– Regjeringen foreslår også en midlertidig hjemmel som åpner for dette. Blant annet kan være aktuelt å utvide målgruppen for opplæring i mottak dersom ventetiden før bosetting blir lang. Alle endringene skal være midlertidige og oppheves senest 1. juli 2023. Hvis det blir behov for å videreføre enkelte forslag, vil dette vurderes og høres på nytt, sier Mjøs Persen.

Rask opplæring

Regjeringen slår fast at ukrainske barn som kommer til Norge skal få et opplæringstilbud så raskt som mulig. Det innebærer at kommunene skal starte med å gi et skoletilbud til elevene, selv om ikke alt er klart.



Et forslaget fra regjeringen er at opplæringstilbudet skal være fullverdig innen tre måneder, noe som er en utvidelse fra dagens krav på en måned.

– Dette skal gjøre det mulig for kommunene å ta imot flere flyktninger på en gang. Kommunene har likevel fortsatt plikt til å gi et tilbud så raskt som mulig. Med dette forslaget får kommunene mer tid til å kunne skaffe lokaler og ansatte og få på plass et fullverdig opplæringstilbud, sier Brenna.

Med dagens regler skal dette tilbudet være fullverdig innen én måned, men med det nye forslaget foreslår regjeringen at fristen økes til tre måneder.

I tillegg foreslår regjeringen en hjemmel for å kunne forlenge tremånedersfristen ytterligere dersom det er nødvendig, fordi det kommer mange fordrevne barn fra Ukraina.

– Terskelen for bruk av denne forskriftshjemmelen skal være høy, og jeg understreker at selv om den absolutte fristen skulle utvides utover tre måneder, vil regelen om at opplæringen skal starte så raskt som mulig fortsatt gjelde, sier Brenna.