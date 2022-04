Øystein Olsen leder nytt koronautvalg

I tillegg skal utvalget evaluere omikronhåndteringen i perioden 1. november 2021 til tentativt 1. mai i år - altså etter at Støre-regjeringen tiltrådte.

Hensikten er å få en samlet evaluering av hvordan pandemien har vært håndtert fra start til slutt, skriver regjeringen på sine nettsider.

– Det er viktig at vi går grundig igjennom og lærer av en så omfattende hendelse. Jeg tror ingen før mars 2020 fullt ut kunne forestille seg hvordan pandemien skulle forløpe, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Under pandemien har både regjeringen Solberg og regjeringen Støre fattet et stort antall beslutninger om tiltak for å motvirke smittespredning og sykdom.

Utvalget skal ledes av tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen. Det skal fremme forslag til tiltak som de mener er nødvendige for bedre fremtidig beredskap og krisehåndtering. Etter planen skal de levere sin rapport innen utgangen av mai neste år.

