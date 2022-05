Håndballspiller Ola Hoftun Lillelien fortalte forrige uke at han er homofil. Det har fått enormt mye oppmerksomhet, og han får med rette mye hyllest for at han velger å være åpen om det. Det er få åpent homofile mannlige toppidrettsutøvere, både i Norge og internasjonalt. Her ligger kvinnene langt foran i løypa. At en kvinnelig håndballspiller er homofil, er ikke lenger en nyhet. Det må være målet også på herresiden, men veien dit er fortsatt lang.



Det hjelper ikke at alle sier at idretten skal være inkluderende og ha plass til alle. Mange trenger å se konkrete eksempler for å virkelig tro på at det er sant. Hvis det knapt finnes mannlige homofile idrettsutøvere i offentligheten, blir det vanskelig å tro på at det er tilfeldig. Hvis du som ung homofil håndballspiller lurer på om det er plass til deg i idretten du elsker, kan det bety enormt mye å ha noen som har gått foran og vist at det er mulig.

Derfor er Ola Hoftun Lillelien akkurat nå Norges viktigste håndballspiller. Han har ikke bedt om å få være et forbilde, men han har likevel blitt det. Selv forteller han at meldingene renner inn og at reaksjonene heldigvis er overveldende positive. Han er nå det forbildet han selv manglet da han var yngre. Eksempelets makt er sterk.

Noe av det viktigste han nå bidrar med, er å ufarliggjøre det å være homofil mann i toppidretten. I utgangspunktet er folks legning irrelevant i idretten. Der er det hva du kan bidra med ute på banen som teller, ikke hvem du forelsker deg i eller hvem vil dele livet ditt med. Men fordi homofile glimrer med sitt fravær i herreidretten, blir det relevant. Selv i 2022 er mange redde for hvordan lagkamerater, trenere og motstandere skal reagere.

Selv om Hoftun Lillelien nå hylles og får overveldende positiv respons, er det at legningen hans blir en så stor sak et tegn på at vi fortsatt har en lang vei igjen til målet. Likevel er nyhetssakene og intervjuene viktige fordi vi trenger homofile idrettsutøveres stemme i offentligheten. Deres historier, erfaringer og tanker er enormt viktige hvis vi skal klare å skape en inkluderende idrettsbevegelse både i breddeidretten og toppidretten.

Ingen kan snakke med like stor troverdighet som de som faktisk har stått i disse situasjonene selv. Når Hoftun Lillelien forteller om sine erfaringer er det forhåpentligvis med på å gjøre det mindre skummelt for de som kommer etter ham. Han forteller at det var helt uproblematisk å fortelle lagkameratene at han er homofil. Tilbakemeldingene fra både lagkamerater og motstandere har vært støttende. Det er en historie som fortjener oppmerksomhet fordi det forhåpentligvis kan gjøre det enklere for de som følger i hans fotspor.

Det koster å gå foran. Det koster å bryte barrierer. Du får en massiv oppmerksomhet som kan stjele mye energi, selv når oppmerksomheten er av det positive slaget. Som forbilde og rollemodell blir man kontaktet av barn og unge fra fjern og nær som trenger noen å snakke med, noen som kan forstå dem og kan vise vei. Hoftun Lillelien forteller selv at han har fått en enorm mengde meldinger, og at mange av disse meldingene er ganske heftige.

Det er viktig at idretten har verktøy på plass for å bistå utøvere som plutselig får en slik rolle i offentligheten. Hoftun Lillelien er verken psykolog, terapeut eller helsesykepleier. Han er først og fremst håndballspiller, og bør få lov til å fortsette å være det. Hvis oppmerksomheten man får ved å si at man er homofil skaper et trøkk i offentligheten som er for overveldende, kan det hende andre kvier seg for å gjøre det samme.

Dette er en krevende balansegang, og derfor må klubbene og landslagene rundt utøverne ha kompetanse og kunnskap som gjør det lettere å håndtere for utøveren. Hoftun Lillelien sier selv at det har vært veldig nyttig å ha folk rundt seg som gir han tydelig beskjed om at det er lov å gi beskjed når det blir for mye. Å gjøre det enklere å være åpent homofil i herreidretten kan ikke være utøvernes ansvar alene, her må hele idrettsfamilien bidra.