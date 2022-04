«Å ta en for laget»

Brann ville invitere til publikumsfest på Brann Stadion når Vålerenga kommer på besøk til et av Toppseriens heftigste oppgjør denne våren. Vålerenga sa nei. Det vekker forståelig nok heftige reaksjoner.

I fotball-Europa har vi nettopp sett bilder fra et fullsatt Camp Nou som hyller sine kvinnelige helter. Barcelona Feminí har satt en helt ny standard både på banen og på tribunen. Det er ikke rart at norske klubber blir inspirert og ønsker å sette publikumsrekord også her hjemme.

SPORTSKOMMENTATOR: Mina Finstad Berg Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Dette er den første sesongen der Brann har et lag i Toppserien. De har arvet en regjerende seriemester, laget alle ønsker å slå. Selv om enkelte murrer over at Brann kommer til dekket bord mens andre klubber har jobbet målrettet i mange år med egen kvinnesatsning, tror jeg fullt og helt at det er riktig vei å gå for norsk kvinnefotball. Toppserien vinner på at Sandviken nå har blitt Brann. Det øker interessen, oppmerksomheten og temperaturen på tribunen.

Det er også den veien det går i resten av fotball-Europa. Det er ikke tilfeldig at årets Champions League også på kvinnesiden har vært preget av kjente klubbnavn fra herrefotballen. Det er en naturlig utvikling vi sannsynligvis også kommer til å se enda sterkere de kommende årene i Norge.

En av de største fordelene med denne utviklingen er at Toppserien arver den tradisjonelle rivaliseringen fra herresiden. Brann mot Vålerenga er et enormt oppgjør. Det er to klubber som har vært i tottene på hverandre i årevis, fra Norges to største byer. Selvfølgelig har de kampene mye større publikumspotensial enn nesten alle andre kamper i norsk kvinnefotball.

Selvfølgelig vil Brann bruke denne anledningen til å invitere til folkefest. De har sett bildene fra Camp Nou, og begynt å drømme om lignende tilstander i Toppserien. En slik publikumsfest i Bergen ville utvilsomt vært ekstremt positivt for norsk kvinnefotball.

Med økt oppmerksomhet og interesse kommer også bedre økonomiske forutsetninger, som igjen kan gjøre norsk kvinnefotball bedre. Gudene skal vite at vi trenger den boosten hvis vi skal ha sjans til å henge med på den revolusjonen som nå er på gang ute i Europa. Det toget går nå, og hvis vi ikke henger med kan det bli ekstremt vanskelig for norske klubber å hevde seg i Europa i årene som kommer.

Men det som er positivt for norsk kvinnefotball på sikt, er ikke nødvendigvis positivt for Vålerenga her og nå. Brann blir sannsynligvis Vålerengas største konkurrent denne sesongen. Bortekampen i Bergen blir fort den vanskeligste kampen de skal spille før sluttspillet går i gang. Allerede i januar ga Vålerenga beskjed om at de ikke ville spille på stadion. Hvorfor den beskjeden ikke har nådd Brann før nå, må NFF snart kunne gi et svar på.

Fra et rent sportslig perspektiv, er det lett å forstå at Vålerenga ikke ønsker å gi Brann noen fordeler i den kampen. De driver med toppfotball, ikke i underholdningsbransjen. I jakten på marginene som skal sikre suksess er de dønn egoistiske og prioriterer hva som gir dem best sjanser her og nå. I det store bildet er det kjipt for alle som ønsker å skape mer blest rundt Toppserien, men fra Vålerengas perspektiv er det mindre viktig akkurat nå. Å ta Toppserien på alvor må også innebære å ta Vålerengas sportslige ambisjoner på alvor.

Det er ikke første gang vi står i diskusjonen om hva som skal veie tyngst, hensynet til norsk fotball utvikling på sikt eller hensynet til klubbers behov her og nå. Det er den samme diskusjonen vi har hver gang noen ønsker å legge til rette for norske klubber ute i Europa på bekostning av klubber der flomlys i europeiske turneringer kun er en fjern drøm.

Likevel kommer vi ikke forbi at kvinnefotballen står ved et veiskille akkurat nå. Det er et enormt momentum nå som norsk fotball bør klare å utnytte. En slik kamp en måned før EM i England ville ha vært perfekt timing.

Sannsynligvis burde Vålerenga tatt en for laget denne gangen. Det hjelper ikke at Vålerenga har vært en av klubbene som virkelig har gått i front for å løfte Toppserien. Nå oppfattes de som festbremser som vil frarøve Brann muligheten til å gjenskape noen av de scenene vi har sett ute i Europa.

Det kan hende Vålerenga ville tapt på å si ja til Brann Stadion, men norsk kvinnefotball generelt ville ha vunnet på det. Og på sikt ville det også gagnet Vålerenga.