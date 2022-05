Frykter for pasientenes sikkerhet: – Jeg er opprørt, forbannet og skuffet

– Jeg er opprørt, forbannet og skuffet. Nå svekker regjeringen ambulanseberedskapen, sier leder i Ambulanseforbundet i Delta, Ola Yttre.

Siden 2015 har ambulanseforbundet jobbet for å beholde i ambulanseforskriften at begge i en ambulanse skal ha både utrykningssertifikat og autorisasjon som ambulansearbeider eller lisens som helsepersonell og ha nødvendig ambulansefaglig kompetanse.

Ufaglærte kan ta ekstravakter

Ambulanseforbundet hadde tro på at dette nå endelig skulle komme på plass.

– Vi har jo krevd dette over flere år at kompetansen skal på plass. Og vi har hatt en akuttforskrift som sier at dette skulle på plass, sier Yttre.

Men 1. mai innfører regjeringen en ny forskrift der det lempes på kravene til utryknings- og helsefaglig kompetanse for mannskapet på ambulansene.

Nå behøver bare den ene ha utrykningssertifikat og nærmeste leder i helseforetaket kan selv gjøre unntak fra kravet om autorisasjon eller lisens som helsepersonell for personer som skal dekke ekstravakter og korttidsvikariater.

– De nye bestemmelsene om kompetanse i ambulansetjenesten skaper utrygghet og går ut over pasientsikkerheten, mener Yttre.

– Ved for eksempel et hjerneslag, blir dilemmaet at den som har kompetanse på ambulansen, hvis det bare er en som har det, må velge om vedkommende skal sitte bak og behandle pasienten eller sitte foran og kjøre utrykning for å få pasienten fortest mulig til sykehus, fortsetter han.

Vil ikke at tilfeldigheter skal avgjøre helsehjelp

Andre nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud (Frp) krever at helseministeren nå gjør om forskriften.

– Jeg forventer at helseministeren ser på dette en gang til og at hun faktisk gjør om og sikrer at det ikke skal være tilfeldigheter i hvem som kan drive behandling i ambulansen om man kommer til et akutt sted hvor man trenger akutt behandling og hjelp, sier Hoksrud.

OVERRASKET: Andre nestleder i Stortingets Helse- og omsorgskomité, Bård Hoksrud (Frp) ber helseministeren gjøre om på den nye ambulanseforskriften. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Jeg er veldig overrasket over at en regjering som sier at de er opptatt av at man skal ha like tjenester i hele landet og at det skal være gode tjenester, bare tar en forskriftsendring rett over bordet slik som man gjør nå, til tross for at det sitter et totalberedskapsutvalg og jobber hvor dette er ett av temaene.

– Jeg mener dette er helt feil, jeg er overrasket over at Senterpartiet og Arbeiderpartiet bare velger å kjøre denne forskriften gjennom uten at man styrker kompetansen til de som skal gjøre jobben ute, sier han.

Vurderte å gå i protest

Yttre i Ambulanseforbundet vurderte å si fra seg sin deltakelse i totalberedskapskommisjonen da han fikk vite om den nye foreskriften.

– Her sitter jeg i en totalberedskapskommisjon, der regjeringen har satt ned flere utvalg og kommisjoner for å styrke beredskapen i Norge. Og det første de gjør er å gå ned på kompetansen på det dagligdagse, sier Yttre, og fortsetter:

– Så jeg tenkte, «hva har jeg her å gjøre?». Skal jeg være med videre i denne kommisjonen. Skal jeg være med og sitte på pynt for regjeringen hvis de ikke mener det som blir sagt?

Skal bare brukes unntaksvis

Helseminister Ingvild Kjerkol hadde ikke anledning til å la seg intervjue om saken, men statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet sier til TV 2 at forskriften om ufaglærte i ambulansene bare er ment brukt i unntakstilfeller.

UNNTAKSTILFELLE: Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet sier den nye ambulanseforskriften skal sikre bemanning ved ferieavvikling. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– På denne måten så sikrer vi at vi fortsatt kan garantere at det blir god 24/7-beredskap også i perioder hvor det er press med ferieavvikling og behov for vikarer. Men det betyr ikke at regjeringen ikke skal satse ytterligere på ambulansetjenesten ved å for eksempel å styrke grunnfinansieringen av sykehusene, sier Bekeng

– Dersom det Ambulanseforbundet frykter er at dette skulle være en måte å slippe opp på, å bruke unntaket oftere, så mener jeg at vi på et tidspunkt må vurdere å stramme inn, dersom det skulle være tilfelle.