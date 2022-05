Det er noe eget med en rød Ferrari. Pulsen øker med en gang du ser den. Under motorlokket i glass ser man den vakre, men brutale 4,3-liters V8 motoren denne ukens brukbil er utstyrt med. Vi snakker om en Ferrari F430 Spider.

En heftig og nydelig bil som også har en litt spesiell forhistorie her hjemme. Denne er nemlig modellen som daværende fotballproff John Arne Riise gjorde berømt her hjemme. Stikkord: Damer – og sjekking.

Tilbake til motoren under glasslokket: Vi snakker hele 490 hestekrefter og bilen på 1.520 kilo gjør unna 0-100 km/ på bare 3,6 sekunder. Det i en regelrett kakafoni av lyd og vibrasjoner – som får gråhårede mannfolk langt oppe i 50-årene til å prate i falsett, mens fliret er av den fårete typen når man kjenner på kreftene.

Denne bilen gjør deg rett og slett barnslig. Toppfarten er forresten godt over 300 km/t.

Smadret drømmebilen etter bare tre kilometer

Du må innom bensinstasjonen av og til når du har en bil som dette. Der kan du også regne med å få ganske mye oppmerksomhet.

Du taper neppe penger

Det er dermed ikke rart at mange drømmer om nettopp en rød Ferrari. Men hvordan er den egentlig å kjøre, hva koster det og hva man må være oppmerksom på? Det har vi funnet ut av nå.

Som så ofte før – smaker det, så koster det. Vår 2008-modell, med bare 57.000 kilometer på telleverket koster snaue halvannen million. Da i en litt uvanlig Spider-utgave. Det vil si uten tak.

F430-modellen ble produsert mellom 2004 og 2009. Du kan få biler ned mot millionen og til langt over det doble. For også her finnes det en del spesialutgaver. Skulle du få lystg på en etter å ha sett denne videoen, – ja, så finnes det en god håndfull biler til salgs i Norge akkurat nå.

Noen dårlig investering er bilen neppe. Hverken når det gjelder psykisk helse (den er jo en lykkepille), eller rent økonomisk. Verditapet er tatt, bilene er utvilsomt klassikere, og prisene vil etter alt å dømme holde seg framover, om man tar godt vare på bilen.

Vi takker byMEDHUS for lån av Ferrari F430.

Se bruktbiltesten vår av Ferrarien under: