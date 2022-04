Arsenals omstridte stjerne til TV 2: – Det jeg gjorde, var risikabelt

I 2019 skar det seg fullstendig mellom den daværende kapteinen og Arsenal-fansen. Etter å ha blitt buet ut av egne fans hjemme mot Crystal Palace, reagerte Xhaka med tydelig forbannet kroppsspråk før han rev av seg drakten og gikk rett i garderoben.

Han ble fratatt kapteinsbindet og hadde bestemt seg for å forlate klubben, men den nyansatte manageren Mikel Arteta overtalte ham til å prøve i et halvt år.

Siden har Xhaka signert en forlengelse av kontrakten med Arsenal. For to uker siden åpnet han for første gang om bruddet med Arsenal-fansen.

Sveitseren fortalte om det han opplevde som «ekte hat» fra egne supportere, om at han fortsatt ser i bakken på vei inn i spillertunnelen etter tap for å unngå å se de samme folkene.

– Å føle seg så forhatt og lite respektert... Jeg ville ikke ønsket min verste fiende det samme, sa Xhaka i intervjuet med Players' Tribune.

– Passet var klart. Jeg var ferdig med Arsenal, innrømmet han.

Nesten tre sesonger har gått, men Xhaka er fortsatt Arsenal-spiller. Trolig har han aldri vært så viktig for laget, som en del av en svært velfungerende midtbanetrio med Thomas Partey (nå skadet) og Martin Ødegaard.

En drøy uke etter det åpenhjertige intervjuet kom øyeblikket som symboliserer hvordan Xhaka har bygget opp igjen forholdet til Arsenal-fansen.

Da kampen mot Manchester United sto og vippet på 2-1, ladet han venstrefoten og dundret inn det forløsende 3-1-målet fra langt hold. Så løp han og feiret hemningsløst foran supporterne, og sendte slengkyss mot tribunen.

– Det var spesielt, sier Xhaka til TV 2.

– Hele familien min var på tribunen, faren min kom fra Sveits for å se kampen. Det er alltid spesielt når du scorer hjemme, men dette var spesielt fordi jeg ikke hadde scoret på lenge for Arsenal. Det var et nøkkeløyeblikk for meg. Jeg glemte alt der og da. Jeg ville bare nyte det med lagkameratene, med fansen, med folkene rundt. Det var en god følelse, sier han.

Han ble kåret til banens beste spiller av fansen. På sosiale medier kårer de fleste av dem ham til sesongens unsung hero.

– Det gjør meg stolt. Alle kjenner til misforståelsen med fansen for tre år siden. Mange så på meg som borte fra klubben allerede. Mange ville at jeg skulle dra. Jeg er fortsatt her, fortsatt den samme spilleren og personen, men jeg har forbedret meg mye siden den gang, sier Xhaka og smiler:

– Det viser meg at jeg gjorde en god jobb siden jeg hadde en misforståelse med folkene.

– Det er ikke vanlig vi ser en fotballspiller snakke så ærlig som du gjorde i intervjuet ditt nylig. Hvilke reaksjoner forventet du, og hvordan har du opplevd mottakelsen?

– Jeg hadde det inni meg i tre år, men jeg snakket aldri med noen om det så åpent før nå. Det jeg gjorde, var risikabelt. Det visste vi før jeg gjorde det. Men det var dette jeg ønsket. Jeg ville snakke veldig åpent og tydelig, fortelle folk hvordan jeg følte meg og hvordan jeg føler meg nå, sier Xhaka.

Han forteller at mottakelsen i all hovedsak har vært positiv.

– Men det viktigste for meg var hvordan jeg følte meg etter dette intervjuet. Jeg følte meg veldig bra, veldig stolt av meg selv og at jeg snakket om det. Det er ikke lett å snakke om denne historien, men jeg gjorde. Jeg er veldig, veldig stolt over meg selv og de jeg hadde rundt meg.

– Hvordan bruker du det du har vært gjennom, til å hjelpe de yngre spillerne i troppen?

– Det jeg vil si til de unge spillerne, er at de må være klare for alt. De må være veldig, veldig sterke mentalt. Det er nøkkelen. Ikke bare i fotball, men i en normal jobb i fremtiden. Når alt går bra, har du mange folk rundt deg. Når noe går dårlig, som det som skjedde som meg, kan du telle på fingrene dine hvor mange som er igjen, sier Xhaka.

Hans mentale styrke er enkel å se på banen, der han opptrer fryktløst på godt og vondt. I 4-2-seieren over Chelsea gikk det bra: Xhaka slo en tunnel på Marcos Alonso like utenfor egen sekstenmeter og igangsatte angrepet som ledet til Arsenals 2-1-scoring.

– Hva går gjennom hodet ditt i en sånn situasjon?

– Jeg vet at hvis jeg hadde mistet ballen der, kunne vi sluppet inn et mål. Jeg tenker ikke på å gjøre feil i det øyeblikket, jeg tenker på en positiv måte. Det er sånn man må gjøre det på banen. Feil skjer med alle. Vi er ikke perfekte. Hvis du er perfekt, er du ikke i denne verdenen. Vi kan gjøre feil, vi ønsker det selvfølgelig ikke, men det er en del av jobben vår. Jeg gjorde noe veldig risikabelt mot Chelsea. Takk Gud for at alt gikk bra. Men da jeg så det etter kampen, innså jeg at det fort kunne gått andre veien også, gliser han.