Den ene kostet 200 kroner – den andre 50 000

30-åringens 17. mai-valg sparte henne for store summer.

Sykollektivet Fæbrik, som ble startet av blant annet Jenny Skavlan, utfordret i år nordmenn til å lage sin egen festdrakt. Selena Alexandria Sekse (30) er en av tusen som tok symaskinen fatt.

– Jeg hadde ikke fått til en så kul festdrakt uten inspirasjon fra Fæbrik, tror jeg. I fjor så jeg på hvor jeg kunne få kjøpt bunadsull, men i år, så tenkte jeg; jaja, bruker bare duken til mormor liksom, forteller hun.

Syr om gardiner og dynetrekk

Selena ble bitt av sy-basillen da hun for tre år siden måtte sy inn et kostyme. Nå drar hun på skattejakt i mormors skuffer og på loppemarkeder fremfor å storhandle i klesbutikker.

TOK FÆBRIK-CHALLENGE: Oppskriftene fra sykollektivet Fæbrik gjorde det enklere for Selena Alexandria Sekse å sy egen festdrakt. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Jeg har alltid vært over gjennomsnittet glad i klær og mote, og har nok et veldig stort forbruk. Noe som ikke er forenlig med mine tanker og meninger om bærekraft, så jeg måtte skjerpe meg, forteller hun.

Det gjorde hun. Frem til nå har hun sydd omtrent 100 plagg. Mye av inspirasjonen til nye antrekk kommer fra moteshow og influencere. To sengetøy har blitt til kjoler, et putetrekk ble en ny sommertopp. Kreativiteten har ingen grenser når Selena setter i gang. Det har skapt både beundring og bestillinger fra venner og bekjente.

– Når folk har bursdag, så forventer de å få noe som er sydd. Det er veldig populært faktisk. Jeg hadde aldri trodd at det skulle være så god stemning for selvsydde klær, forteller 30-åringen.

Festdrakter trender nasjonalt

Egne festdrakter har blitt en nasjonal trend. Hvis man ikke føler tilhørighet til et sted, kan festdrakten være et alternativ til å uttrykke sin egen personlige stil, ifølge utfordrerne Fæbrik.

– Det er sikkert mange som ikke har følt at de har passet inn i den bunadstradisjonen, eller kanskje ikke har hatt råd til å kjøpe seg en bunad, som nå kan ta mer del i det å ha en drakt. Så jeg håper at det bidrar til større mangfold på 17.mai, sier en av grunderne i Fæbrik, Ingrid Vik Lysne.

Fæbrik sin egen oversikt viser at opp mot tusen nordmenn har tatt imot utfordringen på å lage egen festdrakt i år. Det ser de blant annet på Instagram.

– Det er jo folk over hele Norge. Det er sånn sett veldig kult at vi kan følge med på sosiale medier, og at folk faktisk legger ut det de har sydd, sier Lysne.

Bestemoren støtter opp

31. april oppfordret de alle deltakerne til å komme til Frognerparken i Oslo for å være med på en photoshoot. Det skulle gjerne Selena vært med på, men turen fra Måløy til hovedstaden ble for dyr og lang.



Nå gleder hun seg til å vise frem sin hjemmesydde festdrakt for første gang på 17. mai.

– Det er jo verdens fineste bunad, men - når jeg tenker på hva som er mest meg, så er jo den eplegrønne festdrakten enda mer Selena, enn den her er, sier hun og peker på bunaden.

– Jeg tror det blir noe helt annet å ha på denne festdrakten, med mormor sin broderte duk. Det er noe jeg har laget helt selv.

– Hva synes mormor om at duken hennes blir til festdrakt?

– Hun synes det er skikkelig stas. Hun er jo veldig glad i disse dukene. De har blitt brukt veldig mye, og de er fulle av hull og alt. Så de har levd et godt liv som duk, men nå skal de få et bedre liv som festdrakt, tenker jeg.