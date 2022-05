Chelsea kan sende Lampard mot nedrykk: – Trist at de har kommet dit

Se Everton - Chelsea på TV 2 Sport Premium og Play søndag fra kl. 14.30!

Frank Lampards Everton befinner seg for tiden under nedrykksstreken i Premier League, med én kamp mindre spilt enn Burnley på 17. plass.

Søndag står Chelsea for tur. Klubben der Lampard anses som en av tidenes største legender, kan bidra til å sende Everton mot et historisk nedrykk.

«The Toffees» har ikke vært nede i Englands andredivisjon på over 70 år. Man må skru tiden helt tilbake til 1950/1951-sesongen for å finne øyeblikket de sist rykket ned.

LEGENDE: Frank Lampard har både spilt for og trent Chelsea. Som spiller er han kjent som legende i klubben. Foto: Andy Rain

I en klubb fylt med mye håp og optimisme etter Carlo Ancelottis ansettelse i desember 2019, har det siden italienerens farvel sett stadig mørkere ut i den blåmalte delen av Merseyside.

– Med historien de har, så er det først og fremst trist at de har kommet dit, sier Fram Larvik-trener Haakon Lunov, som tidligere har jobbet som spillerutvikler for Everton.

Siden David Moyes ga seg i Everton i 2013, har klubben ansatt en haug av ulike managere, som sjelden har klart å sette et ordentlig preg på laget. Sett bort i fra den positive følelsen som omringet klubben under Carlo Ancelottis ledelse, har det i stor grad sett middelmådig ut på Merseyside.

HELT: David Moyes blir husket med heltestatus i Everton. Siden hans avgang har det ikke sett veldig lyst ut i Liverpool-klubben. Foto: Sang Tan

Det kommer som følge av en mangel på kontinuitet og klare planer, i følge Lunov.

– Det kommer som en konsekvens av drift over lang tid. Et kjennetegn med dagens fotball er sterke og tydelige ledere, men jeg ser ikke noen kontinuitet i det de har valgt å rekruttere. Du kan ta hele rekka fra Moyes. Det er ingen konkret tanke i hva de ønsker å få til.

Ser endelig alvoret

Til tross for den forferdelige sesongen Everton har opplevd så langt, er det ikke kun følelser av undergang som preger klubben. Selv om resultatene ikke nødvendigvis har stått i stil, har Frank Lampard på et eller annet vis klart å innpode en ny kampånd i sitt mannskap. Det virker nå som om de endelig ser alvoret i hva som foregår.

Det ble uavgjort på hjemmebane mot Leicester, etterfulgt av et bittert tap mot storebror Liverpool. De blåkledde har imidlertid vartet opp med en kruttsterk seier mot Manchester United i april – et klart tegn på hva som ligger i laget, mener Lunov.

– Jeg har sett en endring. Det er en mer samlet gjeng, som virker veldig lojale og dedikerte, så klart til målet om å overleve i Premier League. Du ser et lag som endelig har en tydelig plan for hvordan de skal få til dette her. Det virker de veldig samlet om.

En av endringene man ser hos Everton, er den nevnte kampånden til tider tatt til det ekstreme. Det fikk ikke minst Liverpool kjenne på.

– Du ser det helt klart og tydelig: Alle mulige små grep som kan gjøres for å manipulere motstanderen. Det er et kjennetegn for mange lag i desperate situasjoner, sier Lunov, og legger til:

– Jeg har ikke troen på at det er en måte å spille på over lang tid. Men i en sånn fase de er i nå, så ser jeg på det som helt naturlig.

I dag venter Lampards gamleklubb Chelsea for hans desperate mannskap. Den tidligere landslagsspilleren må satse alt på å slå London-klubben han har heltestatus i. Samtidig kan Chelsea bidra til å sende Lampard og co. ned til nivå to i det engelske ligasystemet.

– Nå mot slutten av sesongen, blir dette et veldig spennende oppgjør. De har mer å spille for enn Chelsea. På papiret er Chelsea sterkere, men med tanke på situasjonen blir det en intens kamp. De er nok også klar over at Chelsea ikke har sett råsterke ut i det siste. For alle de som er glad i Everton blir det en meget spennende kamp, påpeker Lunov.

Kampen om overlevelse: – Har en god følelse

Nedrykkskampen kommer til å holde frem helt til siste oppgjør er ferdigspilt. Ingenting vil være avgjort før sesongen avsluttes. Lunov har imidlertid tro på at hans tidligere arbeidsgiver klarer å skrape seg til overlevelse for nok en sesong.

– Jeg har en veldig god følelse på det. De gjorde jobben mot Manchester United, og var veldig nære å få kampen i sitt spor mot Liverpool. Jeg tror de lener seg på det. De er nærme ved å få ting til.

Samtidig trekker han mindre heldige sammenligninger til Manchester United, og sier at skal overlevelsen være et faktum, kan de ikke prestere som de røde djevlene gjorde mot Chelsea.

– Presterer de som ... Ja, kall det slik Manchester United så ut mot Chelsea, så hadde jeg ikke trodd på at de holder seg. Men de ser nok alle muligheter nå.