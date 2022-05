«Havnespy» brer seg i Norge: – En av de verste fremmedartene i verden

Japansk sjøpung, «sea vomit», og havnespy. Det gryende problemet utenfor kysten har flere navn, og ingen høres særlig tiltalende ut.

– Havnespyet kom trolig til Norge med skipstrafikken. Dette er larver som fester seg under båter, og deretter lager store kolonier som drypper ned på havbunnen, sier Vivian Husa.

Hun er kjent som havnespy-sjefen på Havforskningsinstituttet, og leder forskningen på dette marine problemet som fikk grobunn utenfor Norge så sent som i 2020.

BEFARING: Forsker Vivian Husa fra Havforskningsintituttet studerer tang fra havbunnen utenfor Askøy, for å se om hun finner tidlige spor av havnespy. Foto: Kåre Breivik / TV 2

– Bare begynnelsen

I USA, Nederland og England har sjøpung-arten vært et problem siden starten på 2000-tallet, men i Norge er havnespyet altså relativt nytt.

– Dette er bare begynnelsen på invasjonen hos oss. Disse bitte små sjøpungene er mindre enn en millimeter, og kloner seg selv til de blir en koloni. Deretter drypper de videre og danner nye kolonier, sier Husa.

Arten vokser på berg, havbunn, grus, og nærmest alle andre flater.

Det verste er når de dekker tareskog og andre vekster som blir nektet sollys. Dette kan ødelegge undervannsfauna, og spolere matfatet til fisk og andre dyr.

– Det er ille at vi har fått denne arten hit. Dette er en av de verste fremmedartene som er på farten i verden, og vi kan forvente en stor økologisk effekt hvis den etablerer seg så tett som vi har sett enkelte steder i Norge, sier Husa.

Slik forstår du at du har funnet havnespy:

Her er det mest

I Norge er arten mest utbredt på sørvestlandet, med største konsentrasjoner rundt Stavanger, Egersund og Askøy utenfor Bergen.

I Engøysundet dekker havnespyet 50 prosent av havbunnen.

Årsaken er trolig hyppig skipsfart fra Rotterdam og andre lastehavner. I tillegg forteller havforskeren at sjøpung-arten ikke liker kaldere farvann, og at den derfor ikke har fått fotfeste i Nord-Norge ennå.

Selv om havnespyet hittil er konsentrert i begrensede områder, frykter Husa at arten skal dekke større sjøbunn-områder på kort tid.

– De vokser fort, og kan ellevedoble størrelsen på to uker. Hvis hele norskekysten blir som Stavanger og Haugesund, vil det være en katastrofe. Jeg tror dog ikke det blir så gale, sier Husa.

– Hva er det som gjør at du ikke tror det?

– Jeg tenker at det ville vært for ille. Kanskje naturlige predatorer vil begynne å spise på det, eller at det vil roe seg ned etter hvert. Dette vet man ikke.

BLOKKERT: Slik ser det ut når havnespyet dekker tare. Sjøpung-massen ligger som et teppe. Foto: Havforskningsinstituttet

Ozonbobling og dykkere

Miljødirektoratet jobber hardt med havnespy-problemet nå.

På grunn av spredningsfaren er de særs opptatt av å informere folk, båteiere og fiskere om å ta kontakt dersom de oppdager forekomster av arten på fartøy eller utstyr.

– Vi ser svært alvorlig på dette, fordi havnespy er en art med svært høy risiko. Dette kan ha stor påvirkning på vårt marine økosystem, sier senioringeniør Ida Maria Evensen i Miljødirektoratet.

Hun sier de ser på ulike løsninger. Alt fra høyteknologisk ozonbobling til dykkere som fysisk rydder sjøbunnen vurderes.

Enkelte studier har vist at sjøpungen dør av klorin-oksidering, og derfor vil man prøve å gjenskape denne oksideringen med såkalt ozonbobling. Dette skal snart testes ut i lukkede basseng.

BEKYMRET: Senioringeniør Ida Maria Evensen i Miljødirektoratet jobber med havnespy-problemet, og sier de vurderer ulike løsninger. Foto: Frank Lervik / TV 2

Ikke giftig

Havforsker Husa sier havnespyet ikke er giftig. Det er ikke farlig å ta på det, men hun ber dykkere og andre om å være forsiktige og ikke spre arten videre til flere områder.

– Dykkere kan prøve å fange det, men da må de ha tette nett slik at de ikke svømmer rundt og sprer det. Da kloner det seg, sier hun.

– Er det mulig å gjøre noe med dette problemet, tror du?

– Jeg mener det er altfor spredt til å gjøre noe. Det vi kan gjøre er å rengjøre fartøy og hindre at det tar seg videre til nye områder i Norge.

HÅPER: Havforsker Vivian Husa tør ikke håpe at man klarer å utrydde havnespyet, men sier folk flest kan hjelpe til med å hindre spredning. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Frykter uante konsekvenser

Både Havforskningsinstituttet og Miljødirektoratet samarbeider nå om å få bukt med problemet.

Frykten er at havnespyet skal ramme oppdrettsnæringen. Enn så lenge vet man ikke hvilke konsekvenser som kan ramme.

– I Canada har man hatt store problemer med at havnespyet dekker blåskjell-kulturer. Dette problemet kan også gi økonomiske konsekvenser. På New Zealand har de gitt opp å prøve og utrydde arten, men der har det ikke spredd seg like mye i naturen som her til lands, sier Husa.