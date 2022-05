«Nå vil han la en motorvei rasere et naturreservat»

Natur og klima skal legge rammen for all politikk, sa statsministeren. Så sa han ja til motorvei gjennom naturreservat, skriver artikkelforfatteren.

Festtalen varte ikke lenger enn at han nå vil la en unødvendig motorvei rasere et naturreservat.

Mandag ga Statsforvalteren tommel opp for at Nye Veier kan påbegynne arbeidet med ny E6 gjennom et naturreservat i nordenden av Mjøsa. Lågendeltaet er et naturreservat som yrer av liv og som inneholder livsviktig naturmangfold og verdier som vi må ta vare på.

Det ble opprettet i 1990 for å «bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i sin naturlige tilstand med vegetasjon og dyreliv, og å verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv.

I en tid med en global naturkrise, skulle man tro at ingen ansvarlig regjering ville tillate å legge slike verdier under asfalt.

MENINGSYTRER: Arild Hermstad er nestleder i MDG. Foto: Erik Teige / TV 2

Likevel er det gitt grønt lys for dette. Det er vanskelig å forstå når vi også vet at prosjektet er dyrt, gir lite økt nytte sammenlignet med dagens vei og spiser matjord og sårbar natur i området.

På toppen av dette vil utbyggingen i seg selv og og den økte hastigheten på veien øke energiforbruket i en tid hvor energi er en svært knapp ressurs.

Motorveien som legges gjennom området vil også ha svært negative konsekvenser gjennom konstant lyd- og lysforurensning fra kjøretøy, i tillegg til de effektene på alt som lever i området når svevestøv og spredning av mikroplast forekommer i nærmiljøet.

Strengeste standarden

Hvis man aksepterer å behandle vernede områder slik, slik er det ingen grenser for hva man kan gjøre mot naturen.

Jonas Gahr Støre sa i september 2021 at klima og natur skulle legge rammen for all politikk til regjeringen. Jeg kan ikke forstå at dette utsagnet står til troende når regjeringen ikke setter ned foten for dette prosjektet.

Å ta vare på umistelig natur som er vernet etter den strengeste standarden vi har kan umulig være mindre viktig enn det er å komme noen minutter raskere fra Oslo til skibakkene på fjellet.

Støres løfte til velgerne i valgkampen blir enda mindre troverdig når hans nye kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik for noen uker siden argumenterte for ytterligere nedbygging i strandsonen.

Han tok også til orde for å åpne for mer nedbygging av natur og svakere bestemmelser knyttet til flom- og rasfare.

Fest-og valgtaler

Argumentet der i gården er at dette kan medføre kortsiktig økonomisk vekst i distriktene.

Om Jonas Gahr Støre eller andre fra regjeringen skal fortsette å snakke varmt om naturvern, så må ordene konverteres fra fest- og valgtaler til konkrete handlinger.

Det er alvor nå. Naturen tåler faktisk ikke mer nedbygging.

Det siste halvåret har vist at Sp og Ap på område etter område ikke følger opp det de lovet velgerne sine i praksis.

Naturen utgjør på ingen måte noen ramme for alt av denne regjeringens virksomhet.

Så lenge Støre og Vedum, Barth-Eide og Gjelsvik får bestemme.

Da må alle vi som brenner for en levelig klode brette opp ermene og kjempe.

Det er åpenbart at vi ikke kan stole på at regjeringen selv tar ansvar for å stoppe ødeleggelsen av naturen, selve livsgrunnlaget som vi er avhengig, enten vi bor i by eller bygd.

