Kim Kardashian innrømmer redigering av niesen: – Problematisk

Det hele begynte i januar da Kim Kardashian (41) la ut bilder på Instagram av sin datter Chicago (4) og niesen True (4) som koser seg på Disneyland.

Innlegget virket nok så uskyldig ved første øyekast, men den dedikerte fansen oppdaget raskt at noe ikke stemte. Mange i kommentarfeltet begynte å spekulere i om Kim hadde redigert Trues ansikt inn i bildene.

Bildene ble en stor snakkis på internett, men den 41 år gamle TV-personligheten kommenterte aldri fanteorien - før nå.

Ved hjelp av historiefunksjonen på Instagram delte Kim tidligere denne uken en lang post der hun tilstår å ha photoshoppet det ene barnet.

– Ok folkens, jeg har en photoshop-tilståelse å komme med, skrev Kim over et helt svart bilde.

– Dere vet at jeg er opphengt i estetikken min! Og min Instagram har i det siste bestått av rosa og blått. Er ikke det så søtt og godt planlagt, fortsatte hun på det neste bildet, som var et skjermbilde av hennes egen Instagram.

Kim skriver at det var Stormi som originalt var avbildet sammen med Chicago. Stjernen forteller at hun spurte sin søster Kylie Jenner, Stormis mor, om hun kunne legge de ut.

– Hun følte ikke for at det skulle legges ut, og det respekterte jeg! Men det skulle ikke ødelegge feeden min. Chi hadde på seg rosa, og det passet perfekt, avsluttet Kardashian.

Kan påvirke tillitsforhold

Psykolog Maria Østhassel, også kjent som @psyktdeg på Instagram, mener at det er problematisk at personer med stor innflytelse blant alle aldersgrupper manipulerer bilder uten at det er merket, eller fremkommer i bildeteksten.

Kim Kardashian har hele 306 millioner følgere på appen.

– Vi villedes til stadighet av fasadene på sosiale medier, både av kjente personer, men også av våre nærmeste, og det er ofte stor avstand mellom det som formidles og det som er virkelig.

Østhassel mener at konsekvenser kan være svekket tillitt til hverandre, og vanskeligheter med å tolke om noe er ekte i det hele tatt.

– Det er særlig problematisk når det treffer barn og unge på sosiale media, da deres kritiske tankegang ikke er tilstrekkelig utviklet, som gjør det mer utfordrende for dem å kunne vurdere når noe er ekte eller ikke, sier Østhassel.