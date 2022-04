Ancelotti ville ikke svare om historisk bragd: – En av de største i historien

Se Real Madrid - Espanyol på TV 2 Sport 1 og Play lørdag fra kl. 16.00!

Det har sjelden vært tvil om hvem som stikker av med sesongens LaLiga-tittel.

I skrivende stund ligger Real Madrid 12 poeng foran Sevilla på andreplass, som har én kamp mer spilt.

Det betyr at med fire serierunder igjen, trenger Madrid-laget kun ett poeng for å innkassere klubbens 35. LaLiga-tittel.

Dermed vil «Los Blancos» være mestere med minimum uavgjort i hjemmemøtet med Espanyol.

Skulle de oppnå dette meget overkommelige målet, kan trener Carlo Ancelotti gjøre noe ingen andre fotballtrenere har gjort noensinne:

Han vil bli den første treneren til å vinne ligatittelen i alle de fem største ligaene i Europa.

– Det sier at han vet hvordan man tilpasser seg. Det er ikke mulig å sammenligne den spanske ligaen med den engelske eller den tyske, sier Cadena SER-journalist Yago de Vega til TV 2.

Cadena SER-journalist Yago de Vega mener Ancelotti er en av historiens største trenere. Foto: Alberto R. Siles / TV 2

– Måten å styre lagene, å drive med spillerkjøp, å håndtere en garderobe. Du kan ikke sammenligne det mellom de fem største ligaene,

De Vega er leder radioprogrammet «El Larguero», et av de mest populære sportsprogrammene på radio i Spania. Han har fulgt Real Madrid i enårrekke og mener at Ancelotti og Real Madrid passer hverandre som hånd i hanske.

– Han er en av de største trenerne i historien. Å vinne fem nasjonale titler i de fem største europeiske ligaene, er det ikke mange som får til – faktisk er det kun ham per dags dato.

Ville ikke svare på rekord-spørsmål

Carlo Ancelotti har vært en trofégarantist hvor enn han har vært. Tidligere har han vunnet Serie A, Premier League, Ligue 1 og Bundesliga. Det gjorde han med AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain og Bayern München.

Carlo Ancelottis troféskap som manager AC Milan (2001-2009): Serie A (1), Champions League (2), italiensk cup (1), italiensk supercup (1), UEFA supercup (2) Chelsea (2009-2011): Premier League (1), FA-cup (1), engelsk supercup (1) PSG (2011-2013): Ligue 1 (1) Real Madrid (2013-2015, 2021-): Champions League (1), spansk cup (1), spansk supercup (1), UEFA supercup (1) Bayern München (2015-2017): Bundesliga (1), tysk supercup (2)

62-åringen har ikke satt sitt navn på et spansk ligagull enda, til tross for at han trente Real Madrid fra 2013 til 2015. Det skal imidlertid en monumental kollaps til for at han ikke blir historisk i løpet av sesonginnspurten.

På fredagens pressekonferanse, fikk Ancelotti spørsmål om hva å vinne ligaen med Real Madrid vil bety for ham personlig.

Det var et spørsmål italieneren kviet seg for å svare på.

– Jeg forstår at du spør, men dette er noe jeg ikke liker å snakke så mye om. Vi har fremdeles ikke oppnådd det og jeg er veldig overtroisk – som italienere flest, svarte Ancelotti med et lite smil.

– Hvis det går greit, så vil jeg heller svare deg på dette når alt er gjort. Da kan jeg fortelle deg hva dette virkelig betyr for meg og hva jeg føler. Jeg beklager, avsluttet italieneren.

– En gentleman

Til tross for noen turbulente kamper, har Ancelottis mannskap stort sett seilet fint inn mot en ny tittel. Treneren selv har tidvis fått kritikk for sin tilnærming denne sesongen, men laget hviler komfortabelt på førsteplass, og er i semifinalen av Champions League.

– Han har jo fått kritikk for å ikke rotere nok, og en manglende evne til å ikke ta grep under kamper. Men OK, nå står han her. Han er så godt som seriemester, har tatt laget til semifinale i en kampanje der de har møtt PSG, Chelsea og nå Manchester City, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

– Blir han undervurdert?

– Ancelotti er en type trener som blir snakket om når ting ikke går veien, men man ser en tydelig fremgang under ham siden han tok over. Alle vet at Benzema er kjempegod, men se på Vinícius. Han har hatt en helt fantastisk sesong, men det snakkes lite om hvor viktig Ancelotti har vært for den utviklingen.



EKSPERT: TV 2s fotballekspert, Mina Finstad Berg. Foto: Erik Edland / TV 2

TV 2s ekspert påpeker Ancelottis personlighet som den største faktoren til hans manglende anerkjennelse. Veteranen gjør sjeldent mye ut av seg, og overvåker kampene heller med en stoisk ro.

– Det er nok personligheten hans, men jeg tror han lever helt greit med det. Han står stille og rolig, og tygger tyggis. Han har ikke det glimtet i øyet til Klopp, han er ikke den mytiske filosofen Guardiola er, og har ikke alt dramaet og kultstatusen til Mourinho, sier Berg.

– Han er en gentleman på sidelinjen. Han får derfor mindre oppmerksomhet, og er ikke en like stor karakter som andre av hans kaliber.

TYGGIS: Carlo Ancelotti er kjent for å alltid ha tyggegummi klart på sidelinjen. Foto: LEE SMITH

Likevel er eksperten overbevist om at Ancelotti befinner seg helt i toppen av managersjiktet.

– Det sier noe om hans posisjon i internasjonal fotball. Han har aldri vært revolusjonerende, og vil ikke stå igjen som en fotballvisjonær filosof som Klopp og Pep. Men ser du på meritter, og den trofésamlingen, er han helt der oppe, avslutter Berg og får støtte av Cadena Ser-journalist Yago de Vega.

– Det snakkes mye om spillestil. Simeone er defensiv og jakter å holde buret rent, Xavi er offensiv og følger Barcelona-filosofien. Om Ancelotti snakkes det ikke på den måten. Det finnes ingen tvil rundt Ancelotti, sier journalisten.

– Jeg tror han fungerer godt fordi han er en mester i å håndtere garderoben, ved siden av å selvfølgelig være en fantastisk trener. Han vet hvordan man løser problemene like mye på en pressekonferanse som internt. Han er ærlig og sier ting som de er. Det tar han også med seg inn i garderoben, sier de Vega.