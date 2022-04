Supporterleder reagerer: – Noe av det mest syltynne jeg har lest

Brann-supporterne var i gang med å planlegge for en fotballfest for lagets kvinnelag. Vålerengas nei sørger for at de må utsette planene.

Torsdag kom nyheten om at Vålerenga hadde avslått Branns ønske om å flytte Toppserien-kampen mellom lagene den 5. juni til Brann stadion. Vålerengas argument var skifte av underlag, da de til vanlig spiller kamper og trener på kunstgress.

– Dette er en veldig stor skuffelse. Vi er nesten i sjokk også. Vi hadde ikke trodd at VIF skulle si nei til å spille på Brann Stadion. Vi ville lage folkefest for alle og for oss selv. Dette synes vi er veldig dumt, sa fungerende leder i Brann, Therese Rygg, til TV 2.

TV 2s fotballekspert Solveig Guldbrandsen reagerer på at de ikke får spilt toppkampen på Brann stadion.

– Dette synes jeg ikke noe om. Når de får forespørselen i januar, så har de ingen grunnlag for å ikke spille den kampen på Brann Stadion. De klarer overgangen fra naturgress til kunstgress. Om det er nødvendig er det mulig for dem å finne en gressbane å trene på i forkant.

Nå ser det ut som at kampen vil bli gjennomført på Branns faste hjemmebane på Stemmemyren i Bergen.

Seks kamper inn i sesongen ser det ut til å bli en gullkamp mellom lagene. Både Brann og Vålerenga har vunnet alle kampene sine, og har overlegen målforskjell. Kampen i Bergen 5. juni kan ha mye å si for resten av sesongen.

– De tenker sport, og det kan jeg forstå. Rent sportslig og kynisk er det jo en fordel for dem at kampen ikke spilles på Brann Stadion. Men når det er så lenge før, har man mulighet til å planlegge. Man lever jo for at det skal være oppmerksomhet og dekning. Det må man legge til rette for, sier Guldbrandsen, som selv spilte for Vålerenga mellom 2011 og 2013.

Hun reagerer på at Vålerenga har muligheten til å nekte å hjemmelaget å endre arena så lenge før. Ifølge NFFs regler må klubbene ha en fast hjemmearena.

– Når det blir planlagt så tidlig, bør det være hjemmelagets ansvar hvor de spiller. Motstanderne skal ikke få lov til å gå inn å ha innvendinger på det, mener Guldbrandsen.

STEMMEMYREN: Toppkampen mellom Vålerenga og Brann kommer til å bli spilt på Brann-kvinnenes opprinnelige hjemmebane. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Rotete

Ifølge Jens August Dalsegg, markeds- og mediaansvarlig i Vålerenga, sendte Vålerenga svar om dette 25. januar, og ikke hørt noe mer før Brann fikk beskjeden denne uken.

Det har ikke lykkes TV 2 å få tak i NFF som har dette som ansvarsområde.

– Det virker rotete. Her bør det være klare regler, og ikke minst bør det avklares mye kjappere, sier Solveig Guldbrandsen.

I Spania har Barcelona satt tilskuerrekord på verdensbasis ved flere anledninger. Vanligvis spille storklubben på en mye mindre arena, men har ved spesielle anledninger brukt Camp Nou.

Guldbrandsen tror ikke det nødvendigvis hadde gagnet Brann å spille på en annen hjemmearena.

– Jeg tror ikke Brann har mer hjemmebanefordel av å spille på Brann stadion. Her snakker vi om at de gjør det av en annen grunn.

Supporterne må skrote folkefest-planer

Styreleder i Branns supporterklubb Bataljonen, Erlend Vågane, sier at de hadde sett for seg å lage en folkefest på Brann stadion.

– Det var utgangspunktet, vi har sittet å ventet på avklaringen om at den faktisk skal spilles på Brann Stadion. Det har hengt litt i løse luften. Bataljonen har jo vært veldig opptatt av å ta kvinnelaget inn i varmen, og støtte opp om laget på best mulig vis.

Nå må de skrote planene de hadde for kvinnelagets første kamp på stadion etter at de ble en del av Brann i 2022. På de hittil første kampene har supporterne mobilisert rundt 1000 tilskuere.

– Vi har allerede brukt en del tid på å mobilisere til kampen, og vil skape like rammer som de herrelaget har. Så om det ikke blir noe av nå, er det utrolig skuffende. Vi hadde virkelig sett fram til denne muligheten, og håpet at vi skulle klare å bikke 10 000 på kampen.

Heller ikke Vågane forstår avgjørelsen til Vålerenga.

– Det er bare helt ubegripelig at de sier nei til en slik justering. Dette er jo virkelig det kvinnefotballen trenger, økt publikumsinteresse. Vi var klare til å mobilisere til kampen og fylle Stadion. Begrunnelsen de kommer med er noe av det mest syltynne jeg har lest. Det er jeg totalt uforstående til, sier han.