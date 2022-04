Forberedt på maratonkollaps etter pandemipause

For første gang utplasserer Bergen legevakt en lege i egen legebil ute i maratonløypen for å bistå dersom deltakere kollapser etter lang pandemipause og nye koronakilo.

Å løpe 42 kilometer kan være beintøft. Bergens maratonløype er ekstra krevende med to runder på brostein og flere motbakker. Dessuten er datoen 30. april tidlig i løpsesongen, det er ikke lenge siden snø og is begrenset treningsmulighetene på asfalt.



Under pandemien har mange endret både trenings- og spisevaner, så formen er ikke nødvendigvis slik den var forrige gang deltakerne stilte til start.

TETTERE PÅ: Med blålys og sirene kan Bergen legevakt sin nye legebil komme raskere frem i folkemengder. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Debuterer med legebil

Arrangørsjef for Bergen City Marathon, Janne Jensen, gleder seg over oppslutningen på mer enn 9 000 påmeldte;

– Ingen andre idrettsarrangement har hentet inn igjen så mange deltakere etter pandemien. Alt fra mannen i gaten til topptrente som skal på seierspallen.

Under Sentrumsløpet i Oslo 23. april 2022 var antall påmeldte mindre enn halvparten av påmeldingene i 2019. I hovedstaden stilte 5468 løpere til start.

SPENT: Arrangementsjef Janne Jensen håper samtlige 9000 vil fullføre løpet. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Som arrangør av Bergen City Marathon stiller idrettslaget Viking med en rekke vakter i tillegg til lege og folk fra Røde Kors. Nytt av året, er at Bergen legevakt oppbemanner under lørdagens maraton og for aller første gang sender en egen legebil ut i løypen.

Godt voksne i risikogruppen

Overlege Eivind Damsgaard (57) stiller fra start og er forberedt på at maratonløpere kan bli utmattet, besvime, forstue foten eller få hjertesykdom.

– Det er jo mange folk som er ute i løypen og løper og det kan oppstå alvorlige situasjoner. Det kan bli hjertestans. De som løper er ofte godt voksne som kan få hjerteinfarkt.

Lenge siden løp

Legevaktsjef Karoline Tyssøy Pedersen sier økt tilstedeværelse med egen legebil er for å være tettere på dersom noen kollapser.

MINUTTENE TELLER: Legevaktsjef Karoline Tyssøy Pedersen sender overlege ut i maratonløypen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Det som er spesielt er at det er noen år siden vi har hatt store løp. Nå har det vært pandemi i 2 år, og kanskje flere har noen ekstra koronakilo. Hvis noen får utfordringer med helsen, vil vi gi rask helsehjelp når minuttene teller.

To hjul til unnsetning

Også akuttmedisinsk avdeling (AMK) er ekstra bemannet denne maratonhelgen. To ambulansesykler følger maratonløpet. Dan Remy Falkanger og kollegene kommer raskere frem på to hjul når sentrumsgater er avsperret og heiagjenger fyller fortauene.

RASKERE FREM: Med redusert framkommelighet , velger Dan Remy FJellanger ambulansesykkel. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Arrangementansvarlig i Sentrumsløpet, Simen Wifstad, sier løpet som ble arrangert forrige helg, var et av Norsk Folkehjelps roligste arrangement. Det ble kun meldt om at en deltaker var dehydrert.

Seksjonsleder ved AMK i Bergen, Otto Sætre-Hansen, er mest bekymret for siste del av maratonarrangementet.

Bergen City Marathon starter på Bryggen, fortsetter gjennom Gamle Bergen, opp motbakker til Fjellveien, runder Store Lungegårdsvann, gjennom Nygårdsparken før løperne må rundt Nordnes. De som nøyer seg med halvmaraton kan løpe i mål på Bryggen, mens alle som løper maraton må ta to runder

Kritisk innspurt

Hans erfaring tilsier at det er mot slutten av løpet AMK får mest å gjøre.

- Det er ikke i motbakkene, men i innspurten. Det er lenge siden sist det har vært løp, mange folk langs løypen, og da slår konkurranseinstinktet inn. Folk tar seg for mye ut, svimler eller faller ut.

Jonas Søderlind (23) er heltent dagen før han skal løpe maraton, og frykter ingen kollaps:

LØPEKLAR: Jonas Søderlind satser på helmaraton, litt tyngre enn tidligere. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Jeg satser på at det blir bra, selv med noen nye kilo.

Deltaker Janne Lyssand hentet fem startnumre og gleder seg stort til folkefesten når maraton i Bergen har tiårsjubileum.

Gleder seg til konkurranse

– Det er så kjekt at det åpner igjen! Vi trenger litt konkurranse og litt events, smiler hun.

Under tidligere maraton har AMK håndtert opptil 20 tilfeller, sendt 5 til legevakt og 4 til sykehus.

– I noen tilfeller så er det tilfeller av mer alvorlige skader, fall, og sykdom.

Han er enig med arrangørsjef Jensen som sier været været har mye å si for skadeomfanget;

– Det vi er bekymret for, er hvis det er sol og fine forhold. Nå er det meldt 12 grader og overskyet, så med litt fornuft i motbakkene tidlig i løypen så går det veldig bra!