James Corden gir seg som talkshow-vert

I over syv år har den britiske komikeren og skuespilleren James Corden (43) vært programleder for det amerikanske talkshowet «The Late Late Show» som sendes mandag til fredag på CBS i USA.

Under torsdagens sending av programmet kommer en emosjonell Corden med en kunngjøring til publikum.

– Jeg har noen egne nyheter å dele. For syv og et halvt år siden begynte jeg som vertskap for dette showet. Det har forandret livet mitt. Jeg elsker det, jeg elsker alle menneskene som jobber her. Jeg er så stolt over det vi har oppnådd, sa Corden.

Fortsetter til 2023

Han forteller at han samme dag signerte en videre kontrakt med programmet, noe publikum responderte til med full jubel. Corden fikk dog stoppet applausen ganske raskt.

– Det er egentlig bare halve historien. Den andre halvparten er den tristeste nyheten. Jeg har signert for ett år til av showet, og dette vil være mitt siste, innrømmer han fra scenen.

Det var det amerikanske nettstedet Deadline som omtalte saken først.

«The Late Late Show» skal altså fortsette i kun ett år til. Showet med James Corden vil da ha holdt på i hele åtte og et halvt år.

Lover å gå ut med et smell

Videre forteller 43-åringen at da han startet reisen med «The Late Late Show», så var det ment som nettopp det - en reise, et eventyr.

– Jeg har aldri sett dette showet som min endelige destinasjon. Jeg tror virkelig at et år fra nå vil være et godt tidspunkt å gå videre for å se hva annet som er der ute, sier han.

VANT EMMY: I 2017 vant James Corden en Emmy-pris for segmentet «Carpool Karaoke». Foto: REUTERS/Danny Moloshok/File Photo

Talkshow-verten lover så at de kommer til å legge ned en stor innsats det siste året, og at de vil gå ut med et smell.

– Det blir tårer, så mange tårer. Dette har vært den vanskeligste avgjørelsen jeg noen gang har måttet ta. Jeg har aldri tatt dette for gitt, sier en tydelig følelsesbetont Corden.

Usikkert hva som skjer videre

I løpet av sin tid med programmet har komikeren introdusert publikum for segmenter som «Drop the Mic» og «Carpool Karaoke». Segmentene ble så populære at de fortsatte å ha sin egen frittstående serie.

«The Late Late Show» startet i 1995 med TV-personlighet Tom Snyder som programleder. I 1999 tok komiker Craig Kilborn over roret, før navnebror Craig Ferguson tok over i 2005.

James Corden tok deretter over showet i 2015. Det er foreløpig usikkert hva som skjer med «The Late Late Show» etter Cordens fratredelse neste år.