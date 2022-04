Hit skal det norske selskapet Norse fly

– Vi kommer ikke bare til å fly mellom Norge og USA, men vi kommer til å fly mellom Europa og USA, sier gründer og konsernsjef Bjørn Tore Larsen under en pressekonferanse fredag formiddag.

Larsen startet opp det norske flyselskapet Norse Atlantic Airways midt under pandemien. Selskapet fokuserer på langdistanseflygning.

Ikke lenge etter ble Norse Atlantic notert på Oslo Børs, og ved utgangen av fjoråret fikk de driftstillatelse – altså en formell godkjennelse for kommersiell bruk av fly – av Luftfartstilsynet.

Nå er billettsalget åpent. Første fly går fra Gardermoen til JFK-flyplassen i New York 14. juni i år.

Selskapet oppgir at de besitter en flyflåte på 14 fly av typen Boeing 787 Dreamliner.

Skrotet de små flyplassene

I fjor opplyste Norse Atlantic at de ville benytte flyplassene Stewart ved New York og Ontario til fordel for hovedflyplassene JFK og LAX.

Selskapets gründer og administrerende direktør, Bjørn Tore Larsen, sa da at det var et bedre alternativ for passasjerer som vil unngå lange køer ved passkontrollen.

Den planen er har selskapet valgt å skrote. De flyr nå til:

New York, til flyplassen JFK

Los Angeles, til flyplassen LAX

Fort Lauderdale

Orlando MCO

Sluttet på skolen

Bjørn Tore Larsen valgte å starte flyselskap midt i pandemien, og har gjennom krisen i luftfarten kunnet få kontrakter med svært lave flypriser og stor fleksibilitet i bruk av flyene.

Norse Atlantic er notert på Oslo Børs, og - tross mye usikkerhet rundt folks reisevaner framover - mente Larsen at selskapet vil gå med overskudd i løpet av det første året i drift da TV 2 intervjuet han i fjor.