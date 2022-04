Hundens personlighet kan ha lite å gjøre med rasen

Studiet ble gjennomført av en forskergruppe ved universitetet Massachussetts i USA, og viser at alle valper er et eget individ.

Mange av de stereotypene hos raser som golden retriever, pudler og schnauzer er ikke støttet av forskning, ifølge studiet.

– Det er en enorm mengde adferdsvariasjon i hver rase, og det viser seg at hver hund virkelig er et individ, sier genforsker Elinor Karlsson til nyhetsbyrået AP.

Individer

Ifølge Karlsson, som har jobbet med å utarbeide studiet, er hundeeiere er hundeeiere glad i å snakke om sine hunders personligheter – noe som også inspirerte henne til å sette i gang med dette studiet.

Hun beskriver sin egen hund, en springer spaniel, som «vennlig, men likevel litt som en dronning».

En annen eier sa at hennes labrador retriever er «veldig rolig, lat og sjenert», mens eieren av en blandingsrase beskrev hunden sin som «mange ulike hunder personlighetsmessig, veldig selvstendig, kjærlig med meg og min mann men skeptisk til andre mennesker og hunder».

Massivt datasett

Etter samtaler med hundeeiere ønsket Karlsson å finne ut i hvilken grad adferdsmønstre som går i arv, og hvor mye folk faktisk forbinder visse personlighetstrekk med spesifikke typer hunderaser.

Svaret var klart: Selv om utseendet går i arv, er det lite som indikerer at personligheten har noe særlig å gjøre med genene.

Forskningsartikkelen ble tirsdag publisert i jornalen Sience. Ifølge genforsker ved universitetet Cornell Adam Boyko, som ikke har vært involvert i dette forskningsprosjektet, ligger et massivt datasett til grunn for konklusjonen.

Prosjektet omfatter spørreundersøkelser for mer enn 18.000 hundeeiere, og genanalyser av rundt 2150 av hundene.

Aggresivitet og hunderase

Det viste seg at enkelte adferdsmønstre, som uling, peking og vennlighet ovenfor fremmede har noe genetisk base, men passeres ikke nødvendigvis videre. Til eksempel fant de golden retrievere som ikke henter ting, som navnet på rasen indikerer at de skal.

GOLDEN RETRIEVER: Til tross for at navnet indikerer at rasen skal hente det du kaster, er det ikke alle som gjør det. Foto: Cristina Vega Rhor / AFP

De fant også ut at noen raser, som husky, uler mer enn andre. Likevel viste både spørreundersøkelsen og genanalysen at mange av de ikke uler.

Forskerne fant heller ingen sammenheng mellom gener og aggressiv oppførsel, og heller ingen indikatorer på at slik oppførsel er knyttet til spesifikke raser.

– Korelasjonen mellom hundeoppførsel og hunderase er mye lavere enn hva de fleste antar, sa genforsker Jeff Kidd ved universitetet i Michigan, som heller ikke jobbet med prosjektet.



Til tross for at hunden har vært menneskets beste venn i over 14.000 år, er avling av raser relativt nytt, og startet for rundt 160 år siden.