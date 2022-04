Rangnick-bekreftelse får ekspert til å steile: – Typisk Manchester United

Se studio om Rangnick i videovinduet!

Ralf Rangnick kan bekrefte at han fortsetter som konsulent i Manchester United når han er ferdig som managervikar etter denne sesongen.

Det kan kombineres med en annen jobb, opplyser Rangnick, som er sterkt koblet til jobben som landslagssjef for Østerrike.

– Det høres rotete ut. Det er typisk Manchester United, mener TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley.

Nåværende Ajax-trener Erik ten Hag tar over som manager til sommeren. Da skal Rangnick jobbe seks dager i måneden som konsulent for storklubben.

– Hvorfor beholde ham når han ikke har klart å inspirere laget? Han har vært en flopp. Det vil være som om Ole Gunnar Solskjær skulle blitt ansatt som konsulent etter at han fikk sparken. Det gir ikke mening. De må spørre den nye manageren, for det er han som skal ha kontroll i klubben, mener Morley,

NY UNITED-MANAGER: Ajax-trener Erik ten Hag tar over Manchester United til sommeren. Foto: Peter Dejong

– Kan de samarbeide

TV 2s fotballekspert Morten Langli minner om at Rangnick skal være konsulent på grunn av tyskerens kompetanse på klubbutvikling og spillerrekruttering.

– Nå kommer ten Hag inn, og han kommer til å være den nye sjefen. Kan de samarbeide? Rangnick sier rett ut at de ikke har pratet sammen, så de kommer til å sette seg ned. Rangnick kommer til å levere en fyldig rapport til ten Hag på status i klubben, og hva han mener om spillerstall og hvem som bør satses på. Så skal ten Hag gjøre opp sin egen oppfatning, sier han.

– Rangnick skal ikke være sjefen når han jobber seks dager i uken, sier Langli.

Rangnick har tidligere varslet at Manchester United vil gjøre store utskiftninger i spillerstallen i løpet av sommerens overgangsvindu.

– Jeg sa ikke at jeg vil være en stor del av klubben, men vi har blitt enige om hvor mye tid jeg skal bruke i konsulentrollen. Jeg har ikke snakket sammen med Erik (ten Hag), men som sagt, så er jeg villig til å hjelpe for at ting skal bli bedre, sier Ralf Rangnick etter torsdagens 1-1-kamp mot Chelsea.

– Så mye jobb som gjenstår

TV 2-kommentator Øyvind Alsaker mener ten Hag har en fordel i at en rekke Manchester United-spillere går ut av kontrakten til sommeren. Juan Mata, Jesse Lingard, Paul Pogba, Edinson Cavani og Lee Grant er ute av kontrakt. I tillegg har Nemanja Matic bekreftet at han forlater klubben etter sesongen.

– Ellers er det en veldig fascinerende øvelse å gå gjennom dagens Manchester United-stall og se hvem som en kan være med på et Manchester United-lag som vinner ligaen. Da blir det vanskelig med en gang, mener han.

– Det er så mye jobb som gjenstår for ten Hag og Manchester United, og den jobber kunne begynt om to år når Jürgen Klopp var borte fra Liverpool. Da kunne det være et vindu der de kunne snike seg inn, men så kom nyheten om at Klopp og hans apparat signerer for to nye år, sier Alsaker.

Omtrent samtidig med Liverpools bekreftelse på at Klopp forlenger kontrakten fra 2024 til 2026, meldte flere medier at Rangnick er nær Østerrike-jobben.

– Det er det siste de på Old Trafford vil høre – at han som skal få denne skuten på rett kjøl, har andre ting i hodet. De vil at alle skal jobbe for Manchester United og få dem tilbake, sier Alsaker.