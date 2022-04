Ønsket av Glimt og RBK: AaFK-juvel i sjokk over egen prislapp

Isak Dybvik Määttä sliter med å tro på at han er verdt så mye.

Han blendet nok ikke landslagssjef Ståle Solbakken som satt på tribunen da Aalesund barket sammen med Lillestrøm på Åråsen torsdag.

Men navnet Isak Dybvik Määttä er det verdt å merke seg uansett.

For selv om 20-åringen stort sett slet benken i Obosligaen i fjor, forsøkte både Bodø/Glimt og Rosenborg å sikre seg AaFKs stortalent foran årets sesong, ifølge TV 2s opplysninger.



Selv bekrefter sunnmøringen at han er kjent med interessen fra de to storklubbene i norsk målestokk.

– Ja, jeg fikk vite om det før sesongen startet, men jeg tenker ikke så mye på det nå. Jeg trives godt i Aalesund, sier han selv til TV 2.

Ifølge TV 2s opplysninger la ikke Bodø/Glimt inn et konkret bud, men i samtaler med Aalesund ble det diskutert om en overgang verdt minst seks-sju millioner kroner kunne være aktuelt.

For Aalesund var det uaktuelt.

Dybvik Määttä – som startet bare seks kamper i 1. divisjon i fjor – legger ikke skjul på at summene det snakkes om overrasker han.

– Det er ganske sykt! At jeg skal være verdt seks-syv millioner... det hadde jeg ikke trodd selv. Men jeg tenker ikke så mye på det nå, sier sunnmøringen.

Ifølge TV 2s kilder skal Rosenborg ha lagt inn et konkret bud på 20-åringen, men ikke på det samme prisnivået som Bodø/Glimt signaliserte.

– Ikke mange jeg ville byttet han med

Nå spørs det om prislappen på AaFK-spilleren har skutt ytterligere i været for talentet som har kontrakt med Aalesund ut neste år.



Foran årets sesong ble nemlig Dybvik Määttä omskolert til venstreback. Fra sin backposisjon har 20-åringen blomstret.

Dybvik Määttä har startet samtlige kamper og scoret blant annet et viktig mål i 3-2-seieren over Odd i forrige serierunde.

Vanligvis så sindige Lars Arne Nilsen er «solgt» over eleven sin.

– Allerede nå er det ikke mange jeg hadde byttet han ut med, kanskje Bjørkan, men han er jo i Berlin. Jeg kommer ikke på noen nå som er mer spennende på venstreback, og det sier litt, uttalte Nilsen nylig til klubbens egne hjemmesider.

Overfor TV 2 utdyper han:

– Det er så få venstrebacker der ute. Isak kan i tillegg spille kant og vingback, og han kan spille på begge sider. Sånne typer er det få av og derfor er han så attraktiv. Han har et voldsomt potensial. Det er gjerne det klubber jakter nå. I tillegg leverer han jo allerede i Eliteserien nå, sier AaFK-treneren.

Selv legger ikke Dybvik Määttä skjul på at han var litt skeptisk da Lars Arne Nilsen ville prøve han som venstreback like før sesongstart. Hele livet har han stort sett være angrepsspiller.

– I starten tenkte jeg «skal jeg spille back nå liksom». Men nå stortrives jeg der. Jeg føler det er en fin posisjon for meg der jeg får brukt egenskapene mine, sier han.

Irritert etter LSK-kampen

Mot Lillestrøm kom han egentlig aldri virkelig til sin rett. Etter kampen var han naturligvis skuffet – og litt hard mot seg selv. På 1-0-målet til Lillestrøm var det han som var i duell med målscorer Tom Pettersson.

– Det er selvfølgelig ikke bra nok av meg å tape en duell i boksen der. Det må det jobbes med, sier hovedpersonen selv.

Sportssjef i Aalesund, Bjørn Erik Melland, er overbevist om at 20-åringen kommer til å gjøre nettopp det. Han er mektig imponert over hvordan Aalesund-juvelen har gått fra å få mindre spilletid enn ønsket i fjor til å bli en nøkkelbrikke for Aalesund i år.

– For Isaks del har det kun vært et tidsspørsmål. Han har håndtert det på en fantastisk måte, jobbet knallhardt og stått imot forstyrrende elementer fra omgivelsene. På bakgrunn av dette kan Isak nå langt som helst, sier AaFK-sportssjefen.

Han ønsker ikke å kommentere interessen fra andre klubber, men er tydelig på at Dybvik Määttä skal få ta steget videre når timingen er riktig.

Selv nyter hovedpersonen selv enn så lenge livet som fotballspiller på landets høyeste nivå.

– Jeg trives godt i Aalesund. Det å spille Eliteserie-fotball for denne klubben passer meg godt nå, sier det som kan bli Aalesunds neste storsalg.