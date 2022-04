Ryktene har svirret i lang tid. Hevder hun ble fjernet fra liste

Selv om Vladimir Putin på papiret ikke eier så mye, hevdes det at han bruker familiemedlemmer til å gjemme bort de enorme verdiene sine.

Ifølge New York Times er det estimert at han har gjemt bort verdier på over hundre milliarder dollar ved hjelp av søkkrike oligarkvenner og familiemedlemmer.

I begynnelsen av april innførte USA, EU og G7-landene en rekke knallharde sanksjoner mot flere personer som står nær Putin, Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, samt mot flere store russiske banker og selskaper.

SANKSJONER: USA har innført sanksjoner mot Vladimir Putins døtre Katerina Tikhonova og Maria Vorontsova Foto: Reuters / Tass / NTB

EU publiserte sin svarteliste, hvor over to hundre personer var navngitt. Også USA opererer med en liste over navn de har innført sanksjoner mot.

Les også: Ordet som avslører Putins plan

– Fjernet navnet

Begge Putins døtre, Katerina Tikhonova og Maria Vorontsova, samt hans ekskone Ljudmila Putina, er iført sanksjoner. Men kvinnen som hevdes å være Putins kone eller kjæreste, Alina Kabaeva, var ikke nevnt på USAs liste.

Wall Street Journal hevder å sitte på en rapport som viser at Kabaevas navn først sto på listen over personer som USA skulle innføre sanksjoner mot, men at navnet hennes skal ha blitt fjernet i siste liten.

PRESS: I etterkant av Russlands invasjon av Ukraina har EU og USA innført sanksjoner mot begge Putins døtre, samt ekskona Ljudmila Putina. Nå legges det press på at det også innføres sanksjoner mot Alina Kabaeva, som angivelig skal ha et forhold til Putin. Dette har aldri blitt bekreftet fra Kremls side. Foto: MISHA JAPARIDZE

Ifølge avisen skal grunnen ha vært at amerikanske myndigheter er uenige om det å ilegge Kabaeva sanksjoner vil bli for mye for Putin, og anses som «et så stort personlig nederlag for ham at det kan føre til en eskalering av spenningen mellom Russland og USA».

Ifølge avisen skal det nasjonale sikkerhetsrådet i USA derfor ha trukket navnet hennes fra listen kort tid før de innførte sanksjonene.

Les også: Frykter dette landet blir Putins neste mål

SPEKULASJONER: Siden 2004 har ryktene svirret rundt Vladimir Putin og den tidligere rytmiske gymnasten, Alina Kabaeva. Her er de avbildet sammen i 2008. Foto: ITAR-TASS

– Hva kan han gjøre?

En støttespiller av den fengslede russiske regimekritikeren Aleksej Navalny, Georgy Alburov, reagerte kraftig på det som kom frem i Wall Street Journal.

– De ble faktisk redde for at Putin ville «reagere aggressivt». Hva kan han gjøre som svar på sanksjoner mot moren til tre av hans barn som han ikke allerede har gjort? Bombe et barneteater? Drepe hundrevis av sivile et sted i nærheten av Kyiv? Beordre soldater til å voldta kvinner?

Videre tok han et kraftig oppgjør med land som fortsatt frykter Putins sinne.

– Alina Kabaeva må settes under sanksjoner umiddelbart.

– INGEN ER TRYGGE: Det sa pressesekretær i Det hvite hus, Jen Psaki, under en pressekonferanse mandag. Foto: MANDEL NGAN

Under en pressekonferanse etter artikkelen i Wall Street Journal sa pressesekretær i Det hvite hus, Jen Psaki, at det kan komme sanksjoner mot flere.

– Ingen er trygge fra våre sanksjoner. Vi kommer trolig til å gjøre mer, sa hun ifølge Washington Post.

Les også: Psykolog mener Putin viser spesielt tegn

– Høres veldig rart ut

Russland-ekspert ved Universitetet i Bergen, postdoktor Irina Anisimova, synes det er overraskende dersom det stemmer at USA frykter hva som skjer dersom de ilegger Kabaeva sanksjoner.

– Det høres veldig rart ut at de fortsatt frykter at Putin skal bli sint. Kabaeva kan jo for eksempel sanksjoneres av andre grunner enn det påståtte forholdet. Hun har flere fremtredende roller og en posisjon som hun kan ilegges sanksjoner for, i stedet for rollen som Putins angivelige kjæreste.

FORSKER: Russland-ekspert og forsker ved Universitetet i Bergen, postdoktor Irina Anisimova. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

Hun peker på at det allerede i begynnelsen av april ble ilagt sanksjoner mot Putins to døtre fra ekteskapet med Ljudmila Putina, Katerina Tikhonova og Maria Vorontsova. Som hun mener også burde ha opprørt Putin.

– Men noen mener at det skyldes at Kabaeva har gitt ham sønner, og at han bryr seg mer om dem. Men det virker mer som konspirasjonsteorier, sier postdoktoren og fortsetter:

– For å være ærlig så tror jeg de kunne ha sanksjonert henne og at det ikke ville ha skjedd noe. Men av én eller annen grunn bestemte de seg for å ikke gjøre noe.

Spekulasjoner 18 år

Helt siden 2004 har det versert rykter om at Alina Kabaeva, en av de mest meritterte rytmiske gymnaster gjennom tidene, er Putins elskerinne.

Da Russland arrangerte Vinter-OL i Sotsji i 2014, var Kabaeva en av dem som bar den olympiske ilden. I forkant av mesterskapet måtte Putin den gang avvise rykter om at han hadde vært involvert i valget om hvem som skulle tenne den olympiske ilden.

OL-MEDALJØR: Alina Kabaeva er en av de mestvinnende rytmiske gymnastene gjennom tidene. Foto: GIUSEPPE CACACE

– Jeg er klar over dette etter å ha blitt informert av Dmitrij Peskov (Kreml-talsmann). Det er bare spekulasjoner, sa Putin, da han i februar 2014 ble intervjuet under en tur i et naturreservat utenfor Sotsji.

– Vi har mange enestående idrettsutøvere som har gjort seg bemerket og er kjente over hele verden. Jeg vil ikke blande meg i denne prosessen, sa han også til en statlig TV-kanal den gang.

Den russiske presidenten ble formelt skilt fra ekskona Ljudmila Putina (64) i 2014 etter at Kreml året før bekreftet nyheten om at de to gikk hver til sitt. I et TV-intervju da det ble kjent at de skulle skilles sa Ljudmila Putina at skilsmissen foregikk «på en sivilisert måte».

GIKK MED OL-ILDEN: Under åpningsseremonien i OL i Sotsji, gikk Alina Kabaeva med den olympiske ilden. Foto: ALBERTO PIZZOLI

Rasende Putin snerret til journalist

Da den russiske avisen Moskovsky Korrespondent i 2008 publiserte en artikkel om at Putin skulle skille seg fra kona for å gifte seg med Kabaeva, ble avisen stengt ned umiddelbart. Den offisielle grunnen var den gang avisens økonomiske situasjon, men det har vært spekulert i om det var artikkelen som gjorde at avisen ble lagt ned.

I etterkant av artikkelen benektet både Putin og Kabaeva ryktene om at de ønsket å gifte seg med hverandre.

På en presskonferanse under et møte med Silvio Berlusconi på Sardinia i 2008 ble den russiske presidenten rasende da han fikk spørsmål om artikkelen, ifølge Reuters.

– Det er ikke ett ord av sannhet i det du har sagt, sa han til journalisten som stilte spørsmålet.

Videre gjorde han det klart at han misliker snoking i folks privatliv.

– Jeg har alltid reagert negativt mot dem som med sin snørrete nese og erotiske fantasier tramper inn i andres liv.

2008: Her er Vladmir Putin og Silvio Berlusconi som den gang stilte til valg som president i Italia, avbildet under et møte mellom dem på Sardinia i 2008. Putin likte ikke å få spørsmål om artikkelen som hevdet at han ville gifte seg med Alina Kabaeva. Foto: LUCA BRUNO

– Bare søppel

En talsperson for Kabaeva sa ifølge Reuters i 2008 at den tidligere OL-medaljøren benekter å være i en romantisk relasjon med den russiske presidenten.

– Det er bare søppel, fullstendig søppel. Alina kommer ikke til å kommentere noe på søppel publisert av tabloidpressen.

KJENT: Alina Kabaeva er et kjent ansikt i Russland, selv om det er usikkert om hun faktisk er Putins kjæreste eller kone. Her er hun avbildet i 2008. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA

Den russiske presidenten er kjent for å verne om eget privatliv, og det er derfor lite man egentlig vet om hvem han tilbringer tid med.

Det angivelige forholdet mellom de to er aldri blitt bekreftet, men amerikansk etterretning og amerikanske myndigheter mener at Kabaeva har fått minst tre barn med Putin.

– Vi vet at hun har tre barn, men det er ingen som har sett noen farskapstest, sier Russland-ekspert Irina Anisimova.

Hun sier det meste knyttet til Putins privatliv er spekulasjoner, også ryktene om ham og den tidligere OL-medaljøren.

– Vi vet ingenting sikkert. Det er bare rapporter fra gravende journalister som har hevdet dette, men det er aldri bekreftet noe.

OL-VINNER: Kabaeva regnes som den beste russiske rytmiske gymnasten gjennom tidene. Hun har mange gullmedaljer fra VM og EM, samt et OL-gull (2004) og en OL-bronse (2000). Foto: EFREM LUKATSKY

– Han er hemmelighetsfull om dette

For å illustrere hvor lite det russiske folk vet om presidentens familie, viser Russland-ekspert Anisimova til at det først var i år at det ble bekreftet fra offisielt hold at Putins to døtre faktisk var hans døtre.

– Problemet er at Putin ikke liker å snakke om familien sin. Han er hemmelighetsfull om dette, og han skjulte også identiteten til døtrene sine. Men da det ble ilagt sanksjoner mot dem, bekreftet presseteamet til Putin at det stemmer at det er døtrene hans. Det var første gang det ble bekreftet.

Likevel er det en del russere som tror på påstandene om forholdet.

– Folk i posisjoner i Russland tror generelt at det er sant, men russiske Putin-tilhengere vet nok ikke engang om det. De fleste russere følger ikke bare med på én avis, så det når ikke så mange, men om Kanal 1 hadde omtalt det, så hadde alle snakket om det.

GIFT I OVER 30 ÅR: Vladimir Putin og Ljdumila Putina var gift fra 1983 til 2014. De separerte seg i 2013. Foto: Alexei Nikolsky

Anisimova sier at det i Russland ikke er mye skriverier om politikernes privatliv.

– Det finnes gul presse i Russland, men de skriver for det meste om kjendiser, ikke om politikere.

Etter Russlands invasjon av Ukraina har det blitt spekulert i hvor Putins familie befinner seg. Det er blitt hevdet at han har sendt Kabaeva og barna til utlandet.

Tidligere denne uken skal 38-åringen derimot ha blitt sett offentlig for første gang på flere måneder. Hun skal ha vært i Moskva i anledning sin egen festival, «Alina-festivalen», som arrangeres for unge rytmiske gymnaster hvert år, skriver Washington Post.

Om Putin selv har ryktene svirret om at han sitter i en bunker, men om dette strides ekspertene.