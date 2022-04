Usikkerhet rundt Twitter-oppkjøp samme dag som selskapet la fram overskudd

Torsdag kveld hadde aksjekursen gått opp 1,1 prosent etter at kvartalstallene ble presentert. Den ligger likevel lavere enn budet fra Musk og lavere enn den da oppkjøpsavtalen ble kjent.

Analytiker Scott Kessler sier dette gjenspeiler usikkerheten som har oppstått rundt avtalen og om den kommer til å bli gjennomført.

– Dette har skjedd så fort og så uventet at folk stålsetter seg for at det ikke blir noe av, sier han.

Dyr «skilsmisse»

Tesla-eier Musk har budt 44 milliarder dollar for å kjøpe mikrobloggingstjenesten. For å betale den summen må han enten låne penger eller selge seg ned, sa Nordnet-økonom Per Hansen denne uken. Usikkerheten rundt dette har ført til kraftig fall for Tesla-aksjen.

En klausul i Twitter-avtalen gjør at det vil koste Musk 1 milliard dollar å trekke seg. Det er langt mindre enn formuen hans vil øke dersom Tesla-aksjen igjen stiger til gamle høyder.

Musk har sagt at han vil ta Twitter av børs og gjøre tjenesten bedre enn noensinne.

– Jeg ønsker å forbedre produktet med nye funksjoner, gjøre algoritmene åpent tilgjengelige, bekjempe søppelpost-robotene og autentisere alle mennesker. Twitter har et enormt potensial, sa Musk i en pressemelding da han kunngjorde kjøpet.

Sju ganger så stort overskudd

I første kvartal hadde Twitter 229 millioner daglige brukere, 14 millioner flere enn kvartalet før.

Selskapet fikk en omsetning på 1,2 milliarder dollar, en økning på 16 prosent, men litt under analytikernes forventninger. Overskuddet, som tilsvarer drøyt 4,8 milliarder kroner med dagens kurs, var sju ganger så stort som for ett år siden.

Det norske oljefondet hadde ved årsskiftet aksjer i Twitter verdt drøyt 2,7 milliarder kroner, noe som tilsvarte en eierandel på 0,89 prosent.

