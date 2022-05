Han fant Alexander Dale Oen død for ti år siden. Preget av det har livet tatt en uventet vending

1. mai er det ti år siden Alexander Dale Oen gikk bort. Tidligere landslagskamerat Sindri Thor Jakobsson (30) gjør sitt for at svømmeheltens verdier føres videre.

1. mai 2012: En av de aller mørkeste dagene i norsk idrettshistorie.

Fra USA kommer det nyheter som ryster Norge og hele det internasjonale svømmemiljøet. Alexander Dale Oen, en av Norges fremste idrettsutøvere, dør brått og uten forvarsel. Et 26 år gammelt svømmehjerte slutter å slå.

– Det er en hendelse som preger meg hver eneste dag.

Det sier Sindri Thor Jakobsson til TV 2. Han var romkamerat med Dale Oen under treningsleiren i Flagstaff for ti år siden.

30-åringen blir blank i øynene når han snakker om «Alex». Han puster dypt.

Jakobsson hadde en avtale med Dale Oen kvelden kameraten gikk bort. De skulle ut og spise. Jakobsson ventet pent på naborommet, men da Dale Oen brukte veldig lang i dusjen, skjønte han etter hvert at noe var galt. Det som skjedde så har han for det meste fortrengt.

– Hvordan kan man beskrive noe slikt, spør Jakobsson retorisk før han tar en lang pause.

– Det er noe ingen fortjener å oppleve. Det å miste en person som sto en så nært og som betydde så mye for Svømme-Norge... Jeg synes jeg det er helt sykt at ti år har gått. Det er skummelt hvor fort tiden går.

PREGET: Sindri Thor Jakobsson sier at dødsfallet til Alexander Dale Oen preger ham den dag i dag. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Det fikk folk til å reflektere over hvor skjørt livet er og om hva vi egentlig holder på med, sier en følelsesladd Jakobsson.

I ettertid ble det påvist at Dale Oen hadde en alvorlig hjertefeil som ikke ble oppdaget før det var seint.

VM-GULLET: Tre dager etter 22.juli-terroren vant Alexander Dale Oen VM-gull på 100 meter bryst i Shanghai. Han dediserte gullet til Norge. Foto: Wong Maye-E

– «Alex» ble et forbilde for meg

«Siste! Maks fraspark! Få kraft på beina!»

TV 2 møter Jakobsson på trening i AdO Arena, kalt opp etter nettopp Alexander Dale Oen. Norsk-islendingen er trener for svømmere i Bergen Vest Svømmeklubb, som er det nye navnet til Dale Oens gamleklubb Vestkantsvømmerne.

Nå gjør Jakobsson alt for å videreføre Dale Oens verdier til unge svømmere.

– Jeg kunne aldri tenkt meg å bli trener. Jeg husker da jeg svømte selv at jeg sa at jeg aldri skulle bli det, sier han og humrer.

– «Alex» ble et skikkelig forbilde for meg, en lederfigur. Han var en person jeg har lyst til å være. Jeg har tatt med meg mye fra ham i dagliglivet og inn i trenerrollen jeg er inne i nå.

TRENER: Sindri Thor Jakobsson var svært engasjert og kom med hyppige tilbakemeldinger til sine svømmere da TV 2 besøkte en treningsøkt. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Dale Oen inspirerer de unge

Når TV 2 spør Jakobsson om Dale Oen nevner ikke kompisen de fantastiske prestasjonene. OL-sølv og VM-gull er ikke tema. Det er personen som trekkes frem, ved gjentatte anledninger.

– Han var en av mine beste venner, men han var også en mentor for meg. Han var en av de beste i verden og i Norge, sier Jakobsson.

– Jeg lært vanvittig mye med tanke på holdninger og hvordan man skal oppføre seg, hvordan man skal utnytte hver eneste treningsøkt. Vi hadde et nært forhold, sier Dale Oens tidligere lagkamerat.

De unge svømmerne i Bergen Vest Svømmeklubb kan ikke huske dagen da Dale Oen gikk bort. Men at Øygardens største helt lever videre er det ingen tvil om.

– Han var det eneste forbildet jeg hadde. Det står på tavlen av man «ikke skal be om en lett reise, men om en sterk rygg». Det har jeg tatt fra ham, sier Andreas Ramsvik (19).

– Dale Oen var veldig god, og god på å motivere andre. Han er et forbilde. Jeg ønsker å bli så god som ham, det er det jeg trener for, sier Kristin Hals (17).

INSPIRERT: Svømmerne Kristin Hals og Andreas Ramsvik ser opp til Alexander Dale Oen.

At Dale Oen er et idol for de unge svømmerne i dag, er Jakobsson veldig glad for.

– Han lever jo med oss i sin ånd. Hver eneste dag. Så prøver jeg å videreføre de verdiene han hadde inn mot de unge jeg trener i dag, sier kameraten, og konkluderer:

– Arven etter «Alex» sitter fortsatt igjen. Det vil den alltid gjøre.