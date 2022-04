Ronaldo reddet poeng etter omgangen som sjokkerte ekspertene

Manchester United - Chelsea 1-1

– Jeg er flau, sa TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley om det han fikk se før pause på Old Trafford mellom Manchester United og Chelsea.

Chelsea var fullstendig dominerende i første omgang, og skapte sjanse på sjanse, men uten at London-laget klarte å omsette noen av dem til scoring.

Snaut timen inn i oppgjøret utnyttet Marcos Alonso et United-forsvar i oppløsning da han satte inn 1-0. Cristiano Ronaldo utlignet til 1-1 like etter. Det ble også resultatet i en kamp Chelsea hadde nok sjanser til å vinne.

– Det var bare ett lag som fortjente å vinne, og det var oss, men vi tok ikke vare på sjansene. Det er vårt ansvar å vinne kamper hvor vi dominerer de viktigste fasene i spillet, sier Chelsea-manager Thomas Tuchel.

– Det er skuffende å dra herfra med kun ett poeng. Nå må vi se fremover, sier Chelsea-spiller Reece James til TV 2.

Manchester United-manager Ralf Rangnick er fornøyd med spillernes reaksjon på den svake førsteomgangen.

– I andre omgang viste vi en reaksjon og god attitude. Etter målet så fikk vi heldigvis en kjapp scoring, herlig assist av Matic og flott avslutning av Ronaldo, sier Rangnick.

– Slet dere i førsteomgang på grunn av taktikk eller manglende innsats?

– Åpenbart, Chelsea er et topplag. Det er ikke tilfeldig at de vant Champions League. Vi hadde ikke mye selvtillit og vi manglet åtte spillere. Det gjorde det ikke enklere. I andreomgang var vi bedre. Enda det ble en heldig uavgjort, så kjempet vi for det, sier Ralf Rangnick.

Langli slakter United: – Helt sjokkerende

Ekspertene sjokkert over United

Manchester United hevet seg etter pause, men TV 2s Premier League-studio var rystet over det de fikk se i første omgang.

– Manchester United har gitt opp. De har ikke lyst til å være utpå der. De er ikke i nærheten av ballen. Har de hatt en takling, eller laget et frispark? De jogger rundt. Det er pinlig å se på for dem som holder med Manchester United. Det er helt sjokkerende rent fotballfaglig. De gjør ingenting med frekvens, de tripper utpå der, sa TV 2s fotballekspert Morten Langli i pausen.

– Vi har sett mye ille, men dette er noe av det verste, la Langli til.

TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley kunne knapt tro at Manchester United-supporterne ikke hadde startet å bue på spillerne allerede før pause.

– Manchester United-fansen aksepterer å tape en kamp, men det er uakseptabelt at laget ikke gir hundre prosent. De har fortsatt en liten mulighet til å klare topp fire hvis de vinner resten av kampene, sa Morley.

– Må ha fått en ordentlig hårføner

Den tidligere West Ham- og Manchester City-spissen er ikke overrasket over at Manchester United så bedre ut i andre omgang.

– Men førsteomgangen kunne ikke vært verre. Spesielt Bruno Fernandes løftet laget. Han fikk inn taklinger og publikum løftet seg, men de ble ganske utklasset av Chelsea. Vi snakker om at Manchester City og Liverpool er på et annet nivå, men også Chelsea er på et annet nivå enn Manchester United. Det var skuffende igjen av Manchester United, er dommen fra Trevor Morley.

– Det var mye bedre vilje og laginnsats i andre omgang. Jeg tror de må ha fått en ordentlig hårføner i pausen. Det var ikke bare oss som var rystet. Det var noe bedre i andre omgang, men vi må forvente at de flytter beina og trår til, sier Morten Langli etter kampen.

Manchester Uniteds Nemanja Matic virker imidlertid fornøyd med ett poeng.

– Hvert poeng for oss er viktig. De siste ukene har ikke vært bra for oss. I dag viste vi karakter. Vi viste at vi kan spille bra til tider. Kvaliteten i laget er der. Chelsea er en tøff motstander, men det var en god kamp for å se hvor nivået vårt er for øyeblikket, sier Manchester United-spiller Nemanja Matic.

Manchester United er nummer seks med fem poeng opp til fjerdeplass, men med to kamper flere spilt enn Arsenal på den plassen som gir Champions League-spill. Chelsea ligger trygt plassert på tredjeplass.