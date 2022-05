Mangel på halvledere og to år med pandemi har resultert i til dels veldig lange og uforutsigbare ventetider på nye elbiler. Krigen i Ukraina har nå i tillegg gitt store problemer med levering av deler produsert i dette landet, og gjort at vondt for mange har blitt enda verre. Flere av Norges mest solgte elbiler må du nå vente på til tidlig neste år.

Men hva er situasjonen dersom du ombestemmer deg – og velger en bensin- eller dieselbil, eller en hybrid modell, i stedet for den elbilen du helst ville ha?

De fem modellene som nå troner øverst på registreringsstatistikken fra Opplysningsrådet for Veitrafikken hittil i år, er Tesla Model Y, Audi Q4 e-tron, Tesla Model 3, Hyundai Ioniq 5 og BMW iX, i denne rekkefølgen.

Tesla produserer bare elbiler, så her finnes det ingen fossile modeller å bytte med. Men hva sier Audi, Hyundai og BMW, som alle har aktuelle alternativer?

Merker noen av dem tendenser til mer interesse for tradisjonelle drivlinjer på grunn av lange leveringstider på populære elbil-modeller? Opplever de avbestillinger av elbiler på grunn av ventetiden?

Av mellomklassebilen Audi A4 finnes det en rekke attraktive fossile modeller, men få vil ha dem. Foto: AUDI AG

Noe kortere ventetid

– Mer enn 98 prosent av Audi-kundene velger elektrisk, og vi har ikke sett en økende interesse for bensin- og dieselbiler som en konsekvens av leveringssituasjon. Vår opplevelse er at svært få går tilbake til fossilt når de først har opplevd fordelene ved elbil, sier kommunikasjonssjef Christine Eiken Winther til Broom.

– Er ventetiden kortere hvis du ikke skal ha elbil?

– Det er noe kortere ventetid på biler drevet på fossilt drivstoff. For Audi eller Skoda med fossil eller hybrid drivlinje er det forventet levering i 2022, sier hun.

X5 er en av BMWs mest aktuelle fossile modeller. Leveringstiden er kort. Foto: Christer Williksen

Rask levering av X5

– Vi opplever ikke at kunder avbestiller på grunn av leveringstiden, sier kommunikasjonsdirektør Marius Tegneby hos BMW.

Han legger til at årsaken til lang leveringstid på flere modeller er en kombinasjon av svært høy etterspørsel etter de nye elbil-modellene og de mange konsekvensene av pandemien og krigen i Ukraina.

– Bildet er sammensatt. Elbiler blir prioritert i produksjonsplanleggingen, og utgjør mer enn 90 prosent av vårt volum. Leveringstid på andre drivlinjer som plug-in hybrid, bensin og diesel er derfor modellavhengig ut fra vårt volum og andel av produksjon.

For BMW X5 xDrive45e - som er mest aktuell for mange kunder - har vi ledig produksjon i sommer. For BMW X1s del lanseres en ny generasjon senere i år, sier Marius Tegneby.

750 Tucson i fjor

Hos Hyundai Norge er salgstakten høy for tiden, både for suksessmodellen Ioniq 5 og for fortsatt populære Kona i elektrisk utgave. For den første er leveringstiden et halvt år, mens Kona – som produseres i Tsjekkia – har en tilnærmet normal leveringssituasjon. I praksis betyr det ca én måneds leveringstid dersom bilen ikke finnes på lager i Norge allerede.

Produkt- og PR-sjef Øyvind Knudsen bekrefter at det også her er elbilene som står for det aller meste av salget.

– Vi venter ikke store endringer på dette, selv om vi har ladbare hybrider som kan leveres raskt. Den store SUV-en Santa Fe kan vi levere så og si på dagen. Nye Tucson har vi god etterspørsel etter fortsatt, og utover våren regner vi med å ha denne på lager for rask levering. Vi leverte 750 Hyundai Tucson ladbar hybrid i fjor, og kunne ha levert enda flere dersom vi hadde fått flere biler fra fabrikken i Tsjekkia. Vi har forventninger til at Tucson skal holde god salgstakt også i år – selv om det er elbilene som står for tyngden, slutter Øyvind Knudsen.

