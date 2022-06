Å leie bil i utlandet kan være risikosport på flere måter. Det finnes mange skrekkhistorier om hvor dyr selv en liten bulk kan bli, og hvor slitsomt og tidkrevende det er å diskutere med en motpart i et annet land, der språkproblemer fort kan bli en ekstra utfordring.

I et populært ferieland som Spania er det mange som tilbyr leiebiler, både de store internasjonale kjedene som Hertz, Avis, Sixt og andre – og lokale selskaper.

Korona-pandemien har vært en tøff påkjenning for denne bransjen. Plutselig ble nesten alle kundene borte. Det er først i år det har begynte å nærme seg normalt igjen. Og de siste månedene har mange fått erfare at prisene har gått kraftig opp, sammenlignet med tiden før pandemien,

Undertegnede har vært i Spania på 1-2 ukers opphold flere ganger i året siden 2002, og gjorde tidlig den erfaringen at små, lokale bilutleieselskaper gjerne hadde de beste prisene. Vilkårene ellers var også sammenlignbare, og bilene var det heller ikke noe galt med.

Det noen oppfatter som en ulempe, er at flere av de lokale ikke har kontor i terminalbygg på flyplass, men henter og bringer kundene med minibuss til og fra kontorer utenfor flyplassterminalen.

Slik kan mobilen redde deg fra bilutleiefella

Ekstra fordeler

Ingen stor ulempe det siste heller – og en fordel på de travleste tidene av året. Da slipper vi å stå i endeløse utleiekøer ved skrankene i terminalen.

Pandemien ga et opphold i Spania-reisene våre, og fra månedsskiftet februar/mars 2020 – da pandemien startet – og frem til i vinter holdt vi oss hjemme.

Med stadig mindre restriksjoner også i utlandet, planla vi for en tur på et par uker i april, og en del av forberedelsene var å bestille leiebil. Det ble en mail til et lokalt utleiefirma vi hadde brukt i 10-15 år, og hadde gode erfaringer med. Prisene var alltid konkurransedyktige, og så fikk vi noen ekstra fordeler som «fast kunde». Oppgradert bil fikk vi alltid, og vi slapp både depositum og å betale tillegg for ekstra sjåfør. Kort sagt: En god leverandør å ha!

Ofte det første skiltet vi ser etter når vi kommer inn i terminalen fra flyet. Foto: Shutterstock

Leasy’ har overtatt

Hva kunne de tilby oss nå? Vi var spente, for vi hadde hørt om flere tilfeller av rådyre leiepriser på grunn av pandemien. Likevel skvatt vi litt da tilbudet kom. Vi kunne få en Kia Picanto, eller tilsvarende bil, i de aktuelle ti dagene for småpene kr. 10.150,-! Ja ja, tenkte vi, det var en kraftig pris for en knøttliten bil, men så har vel pandemien blitt veldig dyr for dem.

Jeg stusset litt på logoen på svarmailen. Den fortalte at dette nå var et selskap i Leasy’s, et digert internasjonalt finanskonsern, der også en aktør som Thorn hører hjemme.

Ved bilutleieskrankene i terminalen på flyplassen kan det fort bli køer i feriesesongen, men en gunstig pris hjelper godt. Foto: Shutterstock

Litt bedre – til halve prisen!

Her gjorde vi to tabber. For det første stolte vi blindt på at det lange og gode kundeforholdet igjen hadde gitt oss en konkurransedyktig pris, uavhengig av endringer i eierforhold – og for det andre lot vi være å sjekke prisene hos andre på nettet.

Men det er rart med det – den høye prisen lå og gjæret i bakhodet, og da andre mente at dette måtte være unødvendig dyrt, var det å gå på nettet igjen. Takk og pris for det!

På første forsøk fant vi en Renault Captur, eller lignende, til kr. 5.100,- for samme tidsrom og med eksakt de samme leievilkårene. I praksis betyr dette fri kjørelengde, gratis ekstra sjåfør og forsikringsdekning langt inn i det utenkelige...

Til halve prisen!

For knøttlille Kia Picanto forlangte utleiefirmaet 10.150 kroner for 10 dager. Foto: Frank Williksen

Kan bli dyrt å være lojal

Her dreide det seg om en stor internasjonal aktør med kontorer i terminalbygget på flyplassen, og noen kø var det ikke i begynnelsen av april. Hyggelige var de også!

Bilen var ny og hadde bare kjørt et par tusen kilometer; prikkfritt klargjort, og med full tank. Så da vet vi det – det er ikke bare «dem man alltid har brukt» som kan sine saker...

En viktig lærepenge ble det, og en påminnelse om hvor lurt det er å sjekke prisene hos flere enn én leverandør, uansett om dette er en man har vært kjempefornøyd med i lange tider. Det kan bli veldig dyrt å stole på gamle, gode forbindelser uten å ettergå tilbudene deres av og til!

