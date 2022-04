På innsiden av stålverket: – Vi er ikke villige til å overgi oss

– Vi er i ferd med å gå tom for mat, sier en skarpskytter på innsiden av stålverket til TV 2. Fredag forsøker myndighetene å evakuere de som er fanget under bakken.

– En operasjon for å evakuere sivile ut av stålverket er planlagt fredag, sier president Volodymyr Zelenskyjs kontor, ifølge Reuters.

De siste dagene har russiske styrker trappet opp angrepene mot stålverket. På innsiden skal rundt 1 000 sivile, blant dem flere barn, være fanget i tunneler under bakken.

TILFLUKT: Flere sivile skal ha søkt tilflukt under bakken på innsiden av stålverket, Azovstal. Dette bildet skal være tatt 22. april 2022. Foto: Alexander Ermochenko/ Reuters

I flere måneder skal sivile ha gjemt seg i underjordiske tunneler - sammen med rundt 2 000 soldater. Nå forteller en soldat på innsiden til TV 2 hvordan han opplever det som foregår.

– Det er veldig lite mat igjen. Vi spiser en gang om dagen, sier skarpskytter, Vladyslav, til TV 2.

Skarpskytteren i Azov-bataljonen ønsker kun å omtales ved fornavn. Under krigen har bataljonen blitt en del av det ukrainske forsvaret. Azov-bataljonen er kjent for å være tilknyttet nynazisme og ekstremisme i Ukraina.

– Det er dessverre mange barn som ser hva som skjer i området, og opplever bombingen fra russisk side, hevder Vladyslav.

STÅLVERKET: Vladyslav har sendt TV 2 dette bildet av omgivelsene rundt ham. Foto: Privat

Ifølge Vladyslav rapporterer det ukrainske militæret, som fortsatt er igjen i byen, om jevnlig bombing. Han forteller at de hører fly, som flyr over byen hver halvtime.

– Hvert trettiende minutt sender de ut en drone for å observere våre posisjoner, hevder han.

Situasjonen på innsiden har lenge vært svært uoversiktlig og lite informasjon har kommet ut av området.

Det har vært gjentatte mislykkede forsøk på å evakuere sivile ut av Mariupol og situasjonen ser ut til å bli stadig verre.

– Nekter å overgi oss

Før krigen var Azovstal en viktig aktør for det globale markedet og produserte store mengder stål til mesteparten av verden, men nå er det full stans.

Havnebyen Mariupol har i ukesvis blitt utsatt for kraftig bombardement. Mange sivile er drept og tusenvis har flyktet fra hjemmene sine.

Vladyslav forteller at han har mistet mange kamerater i kamphandlingene og for han er det ikke et alternativ å forlate anlegget.

– Vi nekter å overgi oss, sier han og forteller om kameratene han har mistet i krigen:

– Alle dødsfallene vil være meningsløse hvis vi overgir oss nå, sier han.

SOLDATER: Vladyslav har sendt TV 2 dette bildet fra Mariupol. Foto: Privat

Men, å fortsette å kjempe krever mye av ham. Skarpskytteren forteller at han tenker på familien sin.

– Jeg bekymrer meg for familien min og vennene mine.

Innbyggerne i byen har lenge hatt lite tilgang på strøm, mat og helt nødvendig humanitær bistand.

Usikker fremtid i møte

Russerne har i ukesvis forsøkt å ta kontroll over Mariupol og stålverket er ukrainernes siste skanse i byen.

Vladyslav, som har bestemt seg for å bli værende, går en usikker tid i møte.

– Jeg har for lenge siden akseptert det som vi kanskje har i vente, sier han.

ANGREPET: På innsiden av stålverket skal sivile og flere soldater oppholde seg. Bildet skal være tatt 25. april 2022. Foto: Alexander Ermochenko/ Reuters

Torsdag besøkte FNs generalsekretær António Guterres hovedstaden Kyiv. Han tok til ordre for at sivile må bli evakuert fra dem beleirede byen. Han skal også ha diskutert evakueringen med Russlands president Vladimir Putin tidligere denne uken.

Fredag melder nyhetsbyrået Reuters at det planlegges evakuering av sivile fra stålverket, men foreløpig er ingen detaljer om den mulige evakueringen kjent.