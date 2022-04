Serieleder LSK suser videre: – Et av de beste lagene i Eliteserien

Lillestrøm - Aalesund 2-0

LSK-toget suser videre. Torsdag kveld ble Aalesund slått 2-0 på hjemmebane og LSK befestet dermed sin posisjon som serieledere i Eliteserien.

Et nådeløst Lillestrøm-lag avgjorde i praksis kampen før hvilen etter scoringer Tom Petterson og Ylldren Ibrahimaj.

– LSK vinner fullt fortjent på Åråsen, og denne kampen hadde de veldig god kontroll på. Den jobben Geir Bakke og resten av LSK har gjort siste årene er utrolig imponerende, og nå er de et av de beste lagene i Eliteserien, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Han spår at Bodø/Glimt, Molde og Viking blir hakket mer stabil i kampen om en medalje i år, men er tydelig på at Lillestrøm kanskje er den største medaljeutfordreren.



Mathisen er mektig imponert over måten klubben har klart å erstatte fjorårets suverene toppscorer Thomas Lehne Olsen.



– Når de har Adams og Fridjonsson på topp har de også en annen bredde på topp enn det de hadde i fjor, og nå ser det gøy ut å være LSK-patriot, sier TV 2-eksperten.



Status etter fem serierundere for Lillestrøm er fire seiere og en uavgjort. Dermed har LSK - som i fjor endte på 4.-plass i Eliteserien - fire poeng ledelse ned til Viking som har spilt en kamp mindre.

Effektivt Lillestrøm-lag

På Åråsen tok det bare ni minutter før Lillestrøm tok ledelsen foran 4.567 tilskuere.



En kort corner endte til slutt hos svenske Tom Petterson, som fra kort hold stanget inn 1-0 bak en sjanseløs Sten Grytebust i Aalesund-målet.

Førsteomgang var lenge jevnspilt uten at de helt store sjansene ble skapt.

Men så klønet Aalesund det til for seg. En fryktelig pasning fra Besim Serbecic endte opp som en nydelig pasning til Ylldren Ibrahimaj. Han dro seg inn i banen og avsluttet via en Aalesund-forsvarer slik at ballen gikk i en nydelig bue i lengste til 2-0.



Foran mål skjedde det fint lite i førsteomgang, men like før pause kunne tidligere Aalesund-spiller Holmbert Fridjonsson stanget inn 3-0 da han fikk gå opp og heade helt umarkert.

– Det er forholdsvis jevnt, men de har scoret på en dødball i tillegg til at vi gjør en stygg feil. Lillestrøm er effektive. Men vi må ta flere sjanser og skape mer framover, var Aalesund-trener Lars Arne Nilsens dom til Discovery i pausen.

Tidligere LSK-spiller med stor sjanse

Han fikk ikke et Aalesund-lag som stormet i angrep, men kort tid etter et trippelbytte etter 66 minutter kunne han fått umiddelbar uttelling: Et godt Aalesund-angrep endte hos innbytter Torbjørn Kallevåg, men den tidligere LSK-spilleren avsluttet midt på keeper.



Et par minutter senere sendte LSKs Ifeanyi Mathew et skudd fra 25 meter som gikk via stolpen og ut.

Akor Adams fikk på sin side en god sjanse ti minutter før slutt, men fra litt skrått hold gikk avslutningen over.



Seks minutter før slutt fikk Aalesund en god sjanse etter en dødball, men dette var ikke sunnmøringens kveld. Til tross for et visst press fra gjestene mot slutten hadde Lillestrøm full kontroll og sørget dermed for en komfortabel sier.