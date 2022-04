Politiet granskes etter utleverende twittermeldinger

Nå opplyser justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) at operasjonssentralene skal granskes.

Mehl opplyser at det er behov for å gjennomgå politiets bruk av sosiale medier.

Dette kommer etter sterke reaksjoner mot en Twitter-melding politiet postet tidligere i mars der de oppga et gatenavn der de senere gjorde et narkotikabeslag i forbindelse med en utrykning.

Viktig verktøy

Lan Marie Berg (MDG), som er medlem av finanskomiteen på Stortinget, viste til de tidligere omtalte Twitter-meldinger i et skriftlig spørsmål til Mehl.

– Mener justisministeren noe bør gjøres med politiets bruk av sosiale medier, og vil hun foreta seg noe for å sikre at personvernet til de som er i møte med politiet i større grad enn i dag blir ivaretatt?, spør Berg.

SPØRSMÅLSSTILLER: Lan Marie Berg ba statsråden om svar på personvernspørsmålet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Mehl svarer at hun anser sosiale medier som et viktig verktøy for politiet, men at det nå tydeliggjøres hvilke retningslinjer som gjelder.

– Politidirektoratet har også igangsatt et arbeid med å gjennomgå politiets bruk av sosiale medier med tanke på etterlevelse av kravene i personvernlovgivningen, skriver Mehl.

Gjorde narkofunn

Tidligere i mars anmeldte en privatperson en Twitter-melding fra politiet til Spesialenheten for politisaker etter at de publiserte det vedkommende mente var identifiserende opplysninger.

Politiet rykket i saken ut til en tørrkoking i en leilighet i Oslo.

I en første tweet skrev politiet hvilken gate de rykket ut til. Noen timer senere fulgte de opp med en ny tweet, der de skrev at det var funnet «litt narkotika, som det skrives anmeldelse på».

Flere jurister og politikere mente at slike hendelser kan heve folks terskel for å kontakte nødetatene, dersom de har vært i befatning med narkotika.

Spesialenheten kan ikke kommentere anmeldelser levert av privatpersoner.

Operasjonslederen som publiserte den omtalte meldingen sa at meldingen verken er i strid med politiets interne retningslinjer eller bryter taushetsplikten, etter hans mening.