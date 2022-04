Historisk seier i Kompani Lauritzen: – Hadde aldri forestilt meg det

14 kjendiser har denne våren blitt en bedre versjon av seg selv på Setnesmoen leir i «Kompani Lauritzen».

En etter en har de falt fra. Til sist var det Marius Skjelbæk (31), Emilie Nereng (26), Emilie Enger Mehl (28) og Rikke-Mari Isaksen (27) som kunne smykke seg med den oransje bereten, og en plass i kompaniet til oberst Dag Otto Lauritzen (65).

FORSVARTE ÆRE: Kompanijegerne ble sendt ut på et farlig oppdrag for å forsvare kompaniets ære. Foto: Matti Bernitz/TV 2

I det siste oppdraget i kompaniet måtte deltakerne begi seg ut på et farlig oppdrag for å redde Kompani Lauritzens ære.

Til slutt var det den nåværende justis- og beredskapsministeren Emilie Enger Mehl som kom seg først i mål, og vant Kompani Lauritzen.

UVIRKELIG: Emilie Enger Mehl vant Kompani Lauritzen. Foto: Matti Bernitz/TV 2

I siste innspurt av det farlige oppdraget lå Mehl raskt i teten. At hun skulle vinne, beskriver hun som vanvittig når hun snakker med TV 2 kort tid etter seieren er et faktum.

HEIAGJENG: Kompani Lauritzen-gjengen stod og heiet Emilie Enger Mehl inn til målstreken. Foto: Matti Bernitz/TV 2

– Jeg klarer nesten ikke å ta det innover meg. Denne dagen har vært helt syk – vi har hoppet i fallskjerm, kjørt pansret kjøretøy og blitt tatt til fange. Og så vant jeg til slutt – det er jo helt absurd!

Mehl er den første kvinnelige vinneren av Kompani Lauritzen, og er med det historisk.

Viktig jobb

I dag er Mehl justis- og beredskapsminister i regjeringen. Men da innspillingen av det populære TV 2-programmet foregikk i fjor, satt hun i opposisjon.

Erfaringene hun har gjort seg, tror hun er nyttige å ta med seg videre inn i politikken.

– Alt jeg har lært her kommer jeg til å ta med meg. Menneskene jeg har møtt, mot som jeg har fått testet og alle følelsene knyttet til det å være i et fellesskap. Det er er veldig viktig. Og så får man en utrolig respekt for de som faktisk er i forsvaret og gjør en jobb for landet vårt. Det er bare en brøkdel av det de driver med som vi har opplevd. Man får så mye respekt for dem – hvor modige folk er, og hvor mye de gir av seg selv for alle – for fellesskapet vårt.

Det er ikke til å stikke under stol at Mehl slet med å tilpasse seg de militære rammene som var forventet på Setnesmoen leir. Det har vært den største utfordringen for 28-åringen.

– Det er litt vanskelig når man er en voksen med en del ansvar – at man plutselig blir satt inn i en verden hvor du blir underlagt et annet regime. Man bestemmer ikke når man skal legge seg, stå opp, eller spise. Jeg synes det var ganske krevende i starten.

Tross en turbulent start, er hun ikke i tvil om at nære og kjære har kjent henne igjen på skjermen.

– Her har jeg vært gjennom et helt følelsesspekter, og gått fra litt opposisjon og autoriteter, til å føle på lojalitet, samhold og mestringsfølelse med alt vi har holdt på med. Jeg tror det er mye som er kjent for de som kjenner meg godt. Jeg håper de blir stolt, sier hun.

SNUDDE OM: Selv om Emilie Enger Mehl slet med å tilpasse seg det militære livet på Setnesmoen leir, knakk hun med tiden koden. Her sammen med løytnant Guro Sogn Bjerke. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Ikke forestilt seg

Etter en vill finaledag med fallskjermhopp, redning av Telemarksbataljonen og en lang svømmetur, erkjenner Mehl at hun var sliten da hun kom i mål.

– Jeg følte jeg hadde brukt alt jeg hadde, så ser jeg alle deltakerne jeg ikke har sett på lenge, og hele befalet som jeg har blitt veldig, veldig glad i, og som har lært meg masse. Da fikk jeg ny energi, forteller hun.

– Det har vært en utrolig innholdsrik dag. Jeg hadde ikke i min villeste fantasi kunnet forestille meg det.

TØFT OPPDRAG: Det siste og avgjørende finaleoppdraget ble tøft for kompanijegerne. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Trist

I løpet av tiden i kompaniet har Mehl fremstått som samlet, og fått ros for sin person. Hun innrømmer dog at tårene presset på ved flere anledninger i løpet av finaledagen.

– Jeg har grått i fallskjermen, og mot slutten av dagen – et vell av følelser som kom. Man har opplevd så mye sammen og det er trist at det er over. Samtidig er det godt, for vi er veldig slitne. Det har vært veldig slitsomt fysisk og psykisk, sier hun.

Mehl roser obersten og majoren, og hele produksjonen som har vært rundt dem. Tross mye frustrasjon, innrømmer hun at de har lært mye. Fra kompaniet tar hun særlig med seg én lærdom.

– Noe av det Kompani Lauritzen har lært oss aller mest, er at man ikke får til noen ting alene. Man er et lag, og det nytter ikke at man klarer seg, hvis en ikke får til eller ikke er med. Man må hjelpe hverandre og spille på andres styrker og svakheter. Jeg hadde aldri fått til noe her, hvis det ikke var for resten av laget.

ROS: Kompani Lauritzen-vinner Emilie Enger Mehl roser befalet som hun har blitt veldig glad i. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Mehl har aldri viet tanken til å trekke seg, selv om det har vært kalde netter og skumle øvelser. Erfaringene har gjort at hun har fått bekreftet noe hun allerede visste.

– Jeg har vært langt unna å trekke meg. Jeg vet, og har lært, at det bor mer i meg enn jeg visste selv.

