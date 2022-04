Derfor er ikke disse til stede på finalefesten

Lørdag skal det avgjøres hvem som vinner Kompani Lauritzen. Siden to av deltakerne trakk seg fra kompaniet, er det kompanijegerne Marius Skjelbæk (31), Emilie Enger Mehl (28), Emilie Nereng (26) og Rikke-Mari Isaksen (27) som skal kjempe om å stikke av med seieren.

Finalefesten foregår på utestedet Mesh i Oslo.

En av deltakerne som står i finalen er derimot ikke til stede under finalefesten.

KOMPANIET: Dag Otto Lauritzen er fornøyd med årets kompanijegere. En av dem vinner Kompani Lauritzen. Foto: Matti Bernitz/TV 2

På jobb

Kompanijeger Isaksen er nemlig på jobb, og hadde ikke mulighet til å være med på festen.

– Jeg er på jobb på fiskebåten, og er i min siste periode nå, sier hun til TV 2.

I tillegg til Isaksen er det to andre deltakere som ikke er til stede. Ifølge Dagbladet blir ikke verken Lydia Gieselmann (29) eller Daniel Franck (47) å se på finalefesten.

Også oberst Dag Otto Lauritzen (65) blir heller ikke å se på årets finalefest.

Til TV2.no opplyser TV 2 at Lauritzen er på ferie.

– Dag Otto er på ferie med familien i Spania. Ferien var planlagt for lenge siden, sier kanalen.



Under pandemien flyttet Isaksen hjem til Bodø for å jobbe på fiskebåt. Nå har hun sin siste tur på fiskebåten fordi hun flytter tilbake til Oslo fra sommeren av.

– Jeg skal flytte tilbake til Oslo med hele familien. Mamma og mormor flytter først, og når jeg er ferdig på jobb i juni flytter jeg etter, fortalte Isaksen til TV 2 tidligere i april.

NY SIDE: Reality-profil Rikke-Mari Isaksen har fått vist seg fra en annen side i Kompani Lauritzen. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Både mor og mormor har hatt et ønske om å flytte til hovedstaden, siden Isaksen og lillesøsteren bodde der tidligere.

Rask avgjørelse

Det siste halvåret har flytteplanene fått fart på seg, og med ett hadde damene solgt bolig og sagt opp jobb. Det føles godt for Isaksen.

– Min største frykt har vært at jeg og søsteren min skulle bosette oss i Oslo, og de fortsatte å bo i Bodø. Nå ser jeg for meg at vi alle blir boende her permanent.

Og planene for mormoren har hun klart for seg.

– Da er det bare å få mormor inn i en pensjonistklubb eller danseklubb, sånn at hun får seg venner, sier hun og ler.

Se finalen av Kompani Lauritzen på TV 2 fra klokken 20.00, og når du vil på TV 2 Play.