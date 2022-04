Biden ga krystallklar beskjed til Putin

Da Biden møtte pressen torsdag ettermiddag fortalte han at han har bedt Kongressen om å godkjenne 310 milliarder kroner i ekstra midler i forbindelse med krigen i Ukraina.

– Vi må bidra med penger, våpen og ammunisjon så Ukraina kan fortette kampen. Det er kritisk at dette blir godkjent så fort som mulig, sa han fra talerstolen.

– Vi må hjelpe Ukraina med å møte Putins aggresjon.

Svarer på matprissjokket

Av midlene Biden ønsker å bidra med, er 188 milliarder direkte militær assistanse.

I tillegg ønsker Biden 80 milliarder kroner i økonomisk støtte til den ukrainske regjeringen, samt 28 milliarder i humanitær bistand og for å svare på det store matprissjokket som har rammet verden etter krigens begynnelse.

Pakken skal også komme med midler for å avhjelpe økonomiske problemer forårsaket av krigen i USA og andre land.

– Putin hevder at det er sanksjoner som blokkerer mat fra å komme frem. Det er ikke sant i det hele tatt. Det er Putins krig, ikke sanksjoner, som skaper problemer for tilgangen på mat.

– Vi kan ikke la det skje

Den amerikanske presidenten understreket også hvor viktig den amerikanske våpen- og pengestøtten er i kampen mot at Russlands president, Vladimir Putin, får det som han vil.

– Alle disse tiltakene vi gjør handler om sannheten og usannhet, og det å investere i Ukrainas frihet og sikkerhet er en liten pris å betale for å straffe den russiske aggresjonen og for å minske risikoen for fremtidig konflikt.

Han omtalte bistanden til Ukraina som helt nødvendig for å gjøre verden til et bedre sted i fremtiden.

– Vi har lært av historien at når diktatorer ikke betaler prisen for aggresjonen sine, så skaper de mer kaos og lager mer aggresjon, de fortetter å bevege seg.

– Vi kan ikke la det skje. Samholdet her i USA, med våre allierte og partnere og det ukrainske folk skal sende en beskjed til Putin som er umulig å misforstå: Du vil aldri lykkes med å styre Ukraina, sa en krystallklar Biden.