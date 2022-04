Stoltenberg: Krigen i Ukraina kan fortsette i årevis

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier krigen i Ukraina kan fortsette i måneder og år, men at Nato er villig til å støtte landet så lenge det trengs.

Nato er forberedt på å hjelpe Ukraina med å modernisere hæren med moderne vestlig utstyr, framfor gamle sovjetiske våpen.

Tyngre utstyr fra Nato-land har hittil i hovedsak vært fra sovjettiden, ettersom ukrainerne har erfaring med dette utstyret. I det siste har USA og andre Nato-land imidlertid begynt å sende vestlig artilleri til Ukraina.

– Vi er nødt til å forberede oss på lang sikt. Det finnes absolutt muligheter for at denne krigen vil trekke ut og vare i måneds- og årevis, sa Stoltenberg på et ungdomsforum i Brussel torsdag.

Han legger til at overgangen til mer moderne våpen og systemer vil kreve mer trening.

Ukraina mottar stadig mer militær bistand og flere våpen fra vestlige land.

Torsdag ba USAs president Joe Biden Kongressen om å godkjenne 310 milliarder kroner i ekstra midler i støtte til Ukraina.

Av disse midlene er 188 milliarder direkte militær assistanse.

SWITCHBLADE: USA har sendt kamikaze-droner til Ukraina. Foto: HO

– Dette betyr at våpen og ammunisjon skal flomme til det ukrainske folk, sier en talsperson for amerikanske myndigheter torsdag.

I tillegg ønsker Biden 80 milliarder kroner i økonomisk støtte til den ukrainske regjeringen, samt 28 milliarder i humanitær bistand og for å svare på det store matprissjokket som har rammet verden etter krigens begynnelse.

PANSERVERN: Norge har sendt 4000 panservernvåpen av typen M72 til Ukraina. Foto: Anette Ask / Forsvaret

Fra før har USA bidratt med flere våpensystemer, blant annet de såkalt kamikaze-dronene Switchblade.

USA har også sendt anti-stridsvognvåpen, og luftvernskyts.

Ukraina har gjentatte ganger bedt om tunge våpen fra Vesten. Ønsket er blitt enda sterkere etter at Russland rettet sin offensiv mot Donbas-regionen. Den består i stor grad av flatt og åpent terreng, noe som gjør at stridsvogner og andre mobile enheter er til stor hjelp.



Norge har sendt beskyttelsesmateriell og 4000 M72 panservernvåpen til ukrainerne.

Tirsdag bestemte Tyskland seg for å sende mobilt luftvernskyts. De 50 Gepard-panservognene er en variant av stridsvognen Leopard.