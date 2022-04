Thoresen om sønnens nei til Norge: – Mange år siden jeg ga tips om det sportslige

Patrick Thoresen gir seg på ishockeylandslaget. – Det er en tid for alt, sier pappa og landslagstrener Petter Thoresen, om sønnens nei til landslagsspill.

Torsdag kunne TV 2 melde at Patrick Thoresens karriere på landslaget er over. Ishockeystjernen begrunner valget med mangel på motivasjon og ork.

– Jeg kjenner det er noe jeg rett og slett ikke kommer til å orke. Jeg vet hvor høyt nivået ligger og hvor store forberedelser som kreves, sa Thoresen til TV 2 torsdag.

Det betyr at landslagstrener og pappa må klare seg uten sønn og stjernespiller Patrick når Norge VM-åpner mot Finland den 13. mai.

– Det er en tid for alt og jeg har jo vært litt forberedt på at noen av de rutinerte gutta, som Patrick og Alexander Bonsaksen, kunne gi seg. Da er det bare å få nye folk inn i representasjonsdressen, sier Petter Thoresen til TV 2.

– Så Patrick ringte ikke pappa Thoresen for råd før han ga beskjeden til landslagstreneren?

– He he, nei. Det er mange år siden jeg ga tips om det sportslige, Patrick er en selvstendig kar og sa bare ifra til meg at han ikke orket mer. Kroppen sier jo ifra!

Kledd for VM-fest

Etter VM blir pappa Thoresen Storhamar-trener. Der håper han sønnen blir med videre.

– Ja, jeg synes jo at han bør ta sesong til, og det håper og tror jeg at han gjør, men det er jo hans motivasjon som avgjør det, sier Petter Thoresen.

TV 2 møter ishockeylandslaget i Sandvika der de plukker ut dresser til det kommende verdensmesterskapet i Finland.

– Dress betyr fest for mange?

– Ja, og det er jo en fest at vi spiller i A-puljen i VM, og målet er selvsagt at vi skal holde plassen. Det er en stor prestasjon, sier Thoresen.

Men noen justeringer må til før hockeygutta kan sette seg på flyet i finstasen.

– Jeg har vel ingen typisk dress-kropp, sier Ken André Olimb og viser en dressjakke med nåler i ermene som betyr at jakken må til skredder før avreise til Finland.

Ken André Olimb og Martin Røymark Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Men når Olimb og resten av landslaget drar til VM, blir det altså uten Thoresen og Bonsaksen på flyet. Olimb er ærlig på at han gjerne skulle hatt dem med, men har også forståelse for de beslutningene som er tatt.

– Vi er jo en liten hockeynasjon og trenger jo alle, men vi må jo bare forstå og respektere avgjørelsen til de to, understreker Olimb.

Mathias Trettenes var en av de få som fikk det meste av VM-klærne i boks torsdag, og nå ser han frem til VM-fest.

– Jeg er gleder meg til VM. Nå har pandemien «ødelagt» for oss i to mesterskap. Nå blir det VM med publikum og trøkk. Det skal bli fest, sier Trettenes og smiler.