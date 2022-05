16-åring sjokkerer - blir sammenlignet med Ødegaard, Hegerberg og Graham Hansen

Branns Signe Gaupset imponerer mange. Som 16-åring har hun startet de tre av de fire siste kampene for regjerende ligamester Brann.

Interessen var skyhøy for Signe Gaupset i 2021. Den da 15 år gamle jenta fra Molde hadde aldri spilt seniorfotball tidligere. Det på grunn av pandemien som førte til at Moldes seniorlag ikke fikk spille kamper.

Våren 2021 ble det klart at Gaupset dro fra Molde til Brann, eller Sandviken som det da het. I fjor fikk hun ti kamper for Brann. Tre av de fire siste kampene i år har 16-åringen startet for de rødkledde fra Bergen.

– Jeg har det bra. Det er urolig gøy å spille fra start å vise seg frem, sier 16-åringen ydmykt til TV 2 etter at Brann har vunnet 2-0 mot Lyn onsdag denne uken.

Begeistringen rundt denne 16-åringen er ikke til å tvile på. Brann-trener Alexander Straus så Martin Ødegaard da han var 15-16 år gammel og sammenlignet de to med hverandre i et intervju med BA tidligere i år.

SEIER: Signe Gaupset løfter armene i været for Branns 2-0-seier over Lyn onsdag kveld. Foto: Christine Skarstein Olsen/TV 2.

I samme sak sammenlignet også flere av lagvenninnene hennes Gaupset med spillere som Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg.

– Martin kjenner jeg godt fra en periode i Godset. Det er naturlig at media trekker dem opp av hatten. Vi er mer opptatt av at Signe skal være Signe. Ingen er like og alle trenger forskjellige ting. Fellesnevneren er at alle er eksepsjonelle spillere og har vært eller er fantastiske unge talenter, sier Straus til TV 2.

– Hva tenker du om å bli sammenlignet med så store navn?

– Jeg tenker ikke så mye på det for å være ærlig. Jeg har fokus på meg selv og egen utvikling, svarer Gaupset.

Som yngre gikk det mye i trening for Gaupset. Hun spilte også sammen med gutter til hun var rundt 14-15 år gammel. Hun sier selv at hun trives med trening og har tilbragt utallige timer på den velkjente «løkka».

Hun beskriver dagens situasjon som noe spesiell. Ettersom hun aldri hadde spilt seniorfotball tidligere var hun spent på klubbvalget. Særlig spennende var det ettersom såpass mange klubber var interessert i signaturen hennes.

TRENINGSGLAD: Gaupset elsker å spille fotball. Foto: Christine Skarstein Olsen/TV 2

Hun beskriver dragkampen som spesielt og nytt. Hun er samtidig glad for at så mange gode klubber ville ha henne og sier selv at hun er fornøyd med det klubbvalget.

Det er også Straus.

– Det kommer alltid noen som er litt annerledes. Signe er en av de. For oss handler det ikke om de er 16 eller 38. Det handler om prestasjon og hun spiller fordi hun er god nok. Vi så veldig tidlig før vi hentet henne at hun vil bli veldig god. Det har kanskje gått litt fortere enn vi forberedte oss på. Men det vil gå litt opp og ned med Signe og det er viktig i spillerutviklingen, sier Brann-treneren.

Han beskriver Gaupset som en spiller med mye i verktøyskrinet. Han trekker særlig frem fysikken og kreativiteten med ball som store styrker. Han tror også med tiden at hun vil bli mer målfarlig og at hun allerede spiller en fotball som tilsvarer en eldre spiller enn den fødselsdatoen hun står oppført med i passet sitt.

Toppnivået til Gaupset beskriver Straus som veldig, veldig høyt. Han mener likevel at det svinger litt i prestasjonene og at hun nå bør fokusere på å stabilisere seg på et høyt Toppserie-nivå.

– Hvor god kan hun egentlig bli?

– Det er veldig vanskelig å svare på. Det kan komme skader som setter ting på vent. Men spørsmålet er jo hvor god hun KAN bli. Hun kan bli en av de beste vi har i dette landet.

Og når det kommer til tanker om egne ferdigheter og utvikling er også Gaupset mindre blyg. Hun er klokkeklar på at det ikke skal stoppe med spill for Brann og Toppserie-fotball.

– Nei. Jeg skal ut i det store utland og spille i en europeisk toppklubb og A-landslaget, sier hun kjapt.

– Så du er enig i Straus at du kan bli en av landets beste?

– Ja. Jeg tenker det. Så lenge jeg fortsetter og utvikle meg å jobber hardt så kan jeg nå langt.