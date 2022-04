Bekreftet: Klopp forlenget kontrakten med to år

Liverpool bekrefter at de har forlenget kontrakten til manager Jürgen Klopp.

– Da eierne ga meg muligheten til å forlenge, stilte jeg spørsmålet jeg også har stilt meg selv i offentligheten: Har jeg energien og stemmingen som kreves til fortsatt å gi av meg selv? Jeg trengte ikke så lang tid på å finne svaret. Jeg elsker dette stedet, sier Klopp til klubbens nettsider.

54-åringen har tidligere antydet at han kunne tenke seg å ta en friperiode etter at 2023/24-sesongen, men nå har han forlenget kontrakten til 2026.

– Det er så mange ord jeg kunne brukt for å beskrive følelsen av denne nyheten. Glad, ydmyk, velsignet, privilegert og spent er en start. Det er så mye å elske med dette stedet. Jeg visste det allerede før jeg kom hit, og nå vet jeg det enda bedre, sier Klopp.

– Som ethvert sunt forhold, går det alltid to veier: Man må være riktig for hverandre. Jeg kom hit i utgangspunktet fordi det føltes riktig, og det er derfor jeg har forlenget tidligere, fortsetter tyskeren.

Klopp ser fremover

Assistentene Pep Lijnders og Peter Krawietz har også forlenget.

– Denne gangen var (forlengelsen) annerledes fordi vi har vært sammen lenge. Jeg måtte stille jeg spørsmålet om det er riktig at jeg blir lenger. Sammen med mine to assister, Pep Lijnders og Pete Krawietz, kom vi at konklusjonen var bra, sier Klopp, som sier at jobben gir ham energi.

– Det er fortsatt en friskhet i klubben. Eierne våre har vært utrolig engasjerte og energiske så lenge jeg har vært her. Det samme gjelder for fremtiden.

The boss has a special message for you… ❤️ pic.twitter.com/T4vFwYFN9p — Liverpool FC (@LFC) April 28, 2022

Klopp trekker frem direktørene Billy Hogan og Julian Ward, som er fokusert på fornyelse for at laget skal kunne konkurrere på høyest mulig nivå.

– Vi er en klubb som hele tiden beveger seg i riktig retning. Vi har en klar idé om hva vi ønsker og hvordan vi prøver å oppnå det. Det er alltid en fin startposisjon, sier Klopp.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller mener Klopps forlengelse er svært viktig når det kommer til planlegging av fremtiden.

– Det er ikke så mange steder hvor manageren er gallionsfiguren så til de grader som Klopp er i Liverpool. Nå vet spillerne at det satses videre. Fansen kan nyte de årene med Klopp, og nå blir det et par ekstra år, som antakelig blir flotte og i stedet for en overgangsfase, sier Stamsø-Møller.

– Den beste nyheten nå

Klopp har hatt stor suksess som Liverpool-manager etter at han tok over for Brendan Rodgers høsten 2015. Etter å ha vunnet Champions League i 2019 og Premier League i 2020, kan Liverpool vinne alle fire trofeene denne sesongen.

– Det skal litt til for å få positive Liverpool-nyheter som går utenpå alle de andre fansen opplever for tiden, men dette er den beste nyheten fansen kunne få nå. Ansettelsen av Klopp var den aller beste nyheten, så dette må vel være den nest beste, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Liverpool har allerede vunnet Ligacupen, og laget er klare for finale i FA-cupen mot Chelsea. I Premier League er de røde kun ett poeng bak serieleder Manchester City med fem kamper igjen, mens Liverpool tok et langt steg mot Champions League-finale med 2-0-seieren over Villarreal i første semifinale.

Jürgen Klopp har tidligere ledet Mainz og Dortmund. Mens han ledet Mainz til opprykk til Bundesliga, tok han to Bundesliga-titler med Dortmund.