Vi trenger ikke flere ministere, MDG!

MDG ser dessverre ut til å misforstå et tiltak for å skape vekst og bolyst i distriktene som et angrep på byene.

MDG ser dessverre ut til å mene at en aktiv distriktspolitikk er en motsetning til god bypolitikk. Det er feil.

Regjeringen fører en politikk for mer nærhet og fellesskap i norske byer og bygder over hele Norge.

Derfor har regjeringen styrket økonomien til alle landets kommunene – for å gi bedre tjenester nær folk i byer og bygder i hele Norge.

MENINGSYTRER: Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Per Martin Sandtrøen, er ikke enig i at det trengs flere ministre. Foto: Marte Christensen / TV 2

Sterkere kommuneøkonomi er en forutsetning for et bedre tilbud innen viktige hverdagstjenester som barnehager, skoler og eldreomsorg.

Vår kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik har gitt beskjed om at strandsonevernet må håndheves ulikt i pressområder, som rundt byene, og i områder som trenger mer aktivitet, som i store deler av distriktene.

Det skal utøves mer skjønn i områder hvor strandsonen ikke er under press, og utfordringen er å få skapt aktivitet og å få folk til å bosette seg.

Allmenn ferdsel skal sikres, og vi vil ikke endre på strandsonevernet i pressområder som rundt de store byene.

MDG ser dessverre ut til å misforstå et tiltak for å skape vekst og bolyst i distriktene som et angrep på byene. Forståelse for at det kan være ulike behov i by og land er en forutsetning for å bygge hele landet.

Strategisk viktig

MDG ser ut til å mene at det at Senterpartiet jobber for full bredbåndsdekning, at vi lytter til folk som vil ha tilbake fylkene sine og jobber for å skape militær aktivitet på en strategisk viktig plass som Andøya er et angrep på byene.

Det er jeg fullstendig uenig i.

Denne politikken handler om å bygge nærhet og fellesskap gjennom å gi folk like muligheter, makt over egen hverdag og å sikre norsk beredskaps- og forsvarsevne.

Regjeringen styrker områdesatsingene, har en målrettet innsats mot gjengkriminalitet – særlig i Oslo, og har innført en strømstøtteordning som er viktig for mange.

Dette er bare noen tiltak som viser hvordan regjeringen iverksetter tiltak etter å ha lyttet til lokallagene våre, organisasjoner og vanlige folk i byene.

At regjeringen har gjort det billigere å ha unger i barnehagen, har gitt de 2 av 3 nordmennene med lavest inntekt lavere skattetrykk og gitt alle frivillige organisasjoner full momskompensasjon er til glede for folk over hele landet.





19 ministere

Noe politikk må være spesifikk for by og land, men mye er til gode for hele landet.

MDGs rasjonale med at vi trenger en byminister fordi regjeringens politikk «har vært bortimot kjemisk fritt for omsorg for folk i byene» faller for egen urimelighet.

Norske byer og bygder har 19 ministre som jobber for å utvikle hele landet. De evner å se at noe politikk må utformes ulikt for by og land, mens noe kan gjøres likt.

Slik gir vi folk mulighet til å leve gode liv i norske byer og bygder over hele Norge.

