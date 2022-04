Subwoolfer: – Hun er en liten flørt

GOD KVELD NORGE (TV 2): I fjor skapte TIX og Efendi blest ved å opptre flørtende under Eurovision-finalen, prøver Subwoolfer på det samme nå?

Subwoolfer og deres «Give That Wolf a Banana» er Norges bidrag i årets Eurovision Song Contest, hvor finalen finner sted i Torino 10. mai.

I forkant arrangerte NRK et pressetreff hvor duoen og «Adresse Torino»-programleder Marte Stokstad stilte.

I 2020 tok hun over som kommentator for ESC etter Olav Viksmo-Slettan, og blir derfor med den norske delegasjonen til Italia.

Satser på svette ulver

– Jeg bruker ganske mye energi på å tenke over hvordan disse ulvene skal greie seg i 23 varmegrader i Torino. Det er jo en litt komplisert gjeng å dra med, sier hun.

EUROVISION-DRONNINGEN: Marte Stokstad under NRKs pressetreff. Foto: Veronika Elwart /God kveld Norge

Subwoolfer, som fra starten av har kjørt konseptet med at de er to ulver fra verdensrommet, har ønsket å holde identiteten sin skjult ved bruk av masker og en egen «oversetter» for å videreformidle deres romspråk.

– Vet du hvem som skjuler seg bak maskene?

– Jeg kan kommentere på mye, men jeg kan ikke kommentere på det.

Stokstad tror Norge stiller sterkt i den internasjonale finalen.

– Jeg tror vi garantert kommer oss videre til finalen og at Norge havner blant topp ti. Det er mange ballader i år, og dette er en låt som står ut i mengden og har fått mye oppmerksomhet allerede, mener Stokstad.

Hinter til spansk-flørt

Per nå befinner Norge seg på en 8. plass på bettinglisten eurovisionworld.com. Ulvene «Keith» og «Jim» har troen på egne vinnersjanser.

– Vi håper og tror at de er store, det hadde vært vanvittig. Vi får puste med magen og ta det til befatning. Vi ser at oddsen peker litt i vår favør. Vi liker at folk har troa på oss, sier Subwoolfers talsperson.

Duoen er aktiv på TikTok, og det er også der en av ulvene har blitt observert sammen med Spanias utvalgte artist - Chanel. Hun og låten «SloMo» befinner seg på en 5. plass på bettinglisten.

– Altså, hvem faller vel ikke for disse kjekke karene her? Det er klart, sier talspersonen, og fortsetter:

– Vi har møtt henne en del ganger nå. Hun er en liten flørt. Det har vært litt krangling internt da, men nå har Chanel med seg et par dansere også da. Så vi regner med at vi finner en løsning.

I fjor ble det blest da «TIX» (29) og Efendi (31) flørtet på sosiale medier og i intervjuer under Eurovison-finalen. Det skapte mye oppmerksomhet rundt dem, men begge havnet likevel langt ned på resultatlisten, med TIX på 18. plass og Efendi på 21. plass.

I ettertid har Andreas Haukeland avkreftet at flørtingen var et PR-stunt:

– Jeg ble skikkelig forelsket. Siden det var så mye ute i offentligheten, så forstår jeg at det kan virke som et spill for galleriet, sa Haukeland til God kveld Norge i mars.

Heier på norsk konkurrent

Om Subwoolfer ønsker å skape samme type medietrykk i år eller ei, er duoen uansett klar på at de ønsker å lage god stemning i Torino.

Skulle de ikke gå av med seieren selv, håper de det går veien for denne konkurrenten:

– Vi heier på Amanda Tenfjord.

Norsk-greske Tenfjord er nemlig blitt håndplukket til å representere Hellas i år, og ligger foreløpig rett foran Subwoolfer med en 7. plass på bettinglisten.